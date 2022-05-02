Tập thể dục có thể cải thiện “làn da” của bạn: Nghe thì lạ thật đấy! Nhưng nó thực sự có hiệu quả

Sống khỏe 02/05/2022 17:19

Người ta nói rằng nếu tập thể dục thì da sẽ đẹp hơn. Việc này có căn cứ khoa học thực tế không?

Đương nhiên là có. Tập thể dục sẽ thúc đẩy việc tiết ra các chất chống viêm và giúp lưu thông máu, từ đó nó sẽ giúp làn da của bạn khỏe mạnh và săn chắc.

Tập thể dục có thể cải thiện “làn da” của bạn: Nghe thì lạ thật đấy! Nhưng nó thực sự có hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Làn da khỏe mạnh là làn da ít bị viêm. Nếu mức độ viêm nhiễm cao thì mụn trứng cá và các bệnh lý khác sẽ trở nên tồi tệ hơn và collagen trong da sẽ bị phá hủy dẫn đến hình thành nhiều nếp nhăn. Khi bạn tập thể dục, cơ thể của bạn sẽ tiết ra một chất chống viêm được gọi là myokine, chất này cũng tác dụng đối với làn da của bạn. Myokine có tác dụng tiêu viêm và tăng hoạt động của các tế bào.

Tập thể dục có thể cải thiện “làn da” của bạn: Nghe thì lạ thật đấy! Nhưng nó thực sự có hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các bài tập giãn cơ và linh hoạt như yoga giúp giải phóng cortisol, một loại hormone căng thẳng. Cortisol là loại hormone được tiết ra nhiều khi bạn bị căng thẳng quá mức. Nếu loại hormone này được tiết ra nhiều hơn thì chỉ số viêm da cũng dễ tăng lên.

Ngoài ra, tất cả các bài tập thể dục đều giúp lưu thông máu, và khi lưu thông máu hoạt động tích cực, nó sẽ truyền oxy tươi đến các tế bào da và loại bỏ nhanh các chất thải phát sinh từ quá trình trao đổi chất và làm cho da của bạn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vì sức khỏe của làn da, bạn cần chú ý đến cường độ và thời gian tập luyện. Nếu bạn tập thể dục cường độ cao đến mức hụt hơi, khó nói chuyện với người bên cạnh và cả cơ thể nóng bừng lên, khi đó lượng hormone cortisol tiết ra sẽ tăng lên và lượng gốc tự do trong cơ thể có thể làm da của bạn xấu đi.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày tập thể dục chăm sóc da

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