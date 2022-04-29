Bạn có biết khi học tập chăm chỉ thì não bộ cũng giúp bạn đốt cháy calo hay không?

Sống khỏe 29/04/2022 17:50

Não bộ là một tổ chức có thể đốt cháy một lượng calo đáng kể. Vậy nếu dùng đầu óc nhiều thì có thể giảm cân hay không?

Bạn có biết khi học tập chăm chỉ thì não bộ cũng giúp bạn đốt cháy calo hay không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Về cơ bản, não bộ của bạn đốt cháy rất nhiều calo mà không cần làm gì cả. Năng lượng được sử dụng để kích hoạt các khớp thần kinh giữa các tế bào thần kinh, trong cả khi bạn đang ngủ thì quá trình kích hoạt các khớp thần kinh vẫn diễn ra để kiểm soát chức năng của cơ quan.

Lượng năng lượng tiêu hao của não bộ, chiếm 2% trọng lượng cơ thể, tức là khoảng 20~25% lượng calo bạn hấp thụ mỗi ngày. Và chỉ ở dưới dạng đường glucozơ. Tỷ lệ này sẽ lớn hơn ở trẻ em, với trẻ từ 5 đến 6 tuổi lượng calo mà não bộ của chúng tiêu thụ là 60%.

Trên thực tế, khi bạn học tập thì não bộ có thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Có báo cáo cho rằng nếu bạn tập trung làm việc chăm chỉ như suy nghĩ, đọc sách hoặc nói chuyện trong 8 giờ đồng hồ thì não bộ của bạn sẽ đốt cháy thêm khoảng 5% calo hấp thụ. Và các căng thẳng về thể chất như thở nhanh hơn và co cơ lại cũng có thể khiến bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

Bạn có biết khi học tập chăm chỉ thì não bộ cũng giúp bạn đốt cháy calo hay không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, dù bạn sử dụng đầu óc của mình nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì kết quả dựa vào não đốt cháy calo để giảm cân cũng không đáng kể. Đó là bởi vì hiệu quả giảm cân. Nếu bạn vận dụng trí óc một cách chăm chỉ thì bạn sẽ tiêu hao khoảng 1,5 kcal mỗi phút. Ngược lại, chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng là có thể tiêu hao 4kcal mỗi phút. Và với các bài tập thể dục mạnh có thể đốt cháy đến 10kcal.

Giả sử bạn hoạt động toàn bộ trí não hết công suất, thì mức tiêu hao năng lượng dựa vào hoạt động của não bộ cũng chỉ mang tính tức thời vì vậy mức tiêu hao năng lượng chỉ có thể tăng thêm khoảng 5%.

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