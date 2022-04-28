Món ăn vặt quen thuộc nhưng là "khắc tinh" của huyết áo cao

Ăn sữa chua như một món ăn vặt có thể giúp ích cho những bệnh nhân bị cao huyết áp.

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Huyết áp cao là một kẻ giết người thầm lặng làm tổn thương mạch máu của bạn. Do đó, bệnh nhân cao huyết áp thường phải kiểm soát huyết áp của mình một cách triệt để, vì vậy ăn sữa chua sẽ rất có lợi.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Maine ở Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu dựa trên hồ sơ sức khỏe của 915 người trưởng thành tham gia chuyên đề "Maine-Syracuse Longitudinal Study". Nghiên cứu này được bắt đầu từ năm 1974 và kéo dài hơn trong 40 năm và nó tập trung vào nghiên cứu về sự lão hóa, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và chức năng nhận thức.

Tại thời điểm nhóm nghiên cứu phân tích, độ tuổi trung bình của những người tham gia tại thời điểm đó là 62,1 tuổi, trong đó khoảng 62% là bệnh nhân cao huyết áp với huyết áp tâm thu từ 140 mmHg trở lên hoặc huyết áp tâm trương từ 90 mmHg trở lên. Nhóm nghiên cứu đã điều tra mối liên hệ giữa lượng sữa chua ăn hàng ngày và huyết áp của họ.

Kết quả là người ta khẳng định rằng bệnh nhân cao tuổi bị cao huyết áp càng ăn nhiều sữa chua thì huyết áp tâm thu càng giảm. Mặc dù không giảm nhiều nhưng theo nhóm nghiên cứu thì đó là lượng giảm có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, những người không bị cao huyết áp thì việc ăn sữa chua sẽ không làm giảm huyết áp một cách đáng kể.

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Trong bài báo cáo, nhóm nghiên cứu cho biết: "Cần phải điều tra những lợi ích tiềm năng của sữa chua thông qua các nghiên cứu và quan sát bổ sung trong tương lai".

Ngoài ra còn có các thực phẩm có lợi, cho mạch máu của bạn như mầm lúa mạch, bơ, hành tây và dầu ô liu.

Kết quả nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên Tạp chí Sữa Quốc tế (International Dairy Journal).

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