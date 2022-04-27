Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu tiếp xúc với không khí ô nhiễm có thể gây ra cơn nhồi máu cơ tim trong vòng một giờ.

Ảnh minh họa Các nhà nghiên cứu của Khoa sức khỏe cộng đồng tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, Trung Quốc đã phân tích tác động của ô nhiễm không khí đến tim mạch thông qua dữ liệu quy mô lớn. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu trên khoảng 1,3 triệu bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp tính tại hơn 2.000 bệnh viện Trung Quốc từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/9/2020. Hội chứng mạch vành cấp tính (acute coronary syndrome) là tên gọi chung cho tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn dòng máu đến nuôi tim một cách đột ngột. Nếu không được điều trị kịp thời bạn có thể bạn sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và những cơn đau thắt ngực không ổn định.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu thời gian phát các bệnh liên quan như hội chứng mạch vành cấp tính của bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu về các bệnh có thể phát sinh theo thời gian tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa Kết quả là, việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí ở mức thấp hơn hướng dẫn về chất lượng khí quyển của Tổ chức Y tế thế giới, có thể gây ra một cơn nhồi máu cơ tim trong vòng một giờ đồng hồ.

Các chất ô nhiễm không khí bao gồm nitơ điôxít, lưu huỳnh điôxít, carbon monoxide và PM2.5 (bụi siêu mịn), những chất này được phát hiện là nguyên nhân gây ra hội chứng mạch vành cấp tính. Đặc biệt mức độ nguy hiểm sẽ cao nhất ở những người già trên 65 tuổi khi thời tiết chuyển lạnh. Giáo sư Haidong Khan, tác giả của nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên tác động tiềm tàng và hiệu quả tức thời của của các chất ô nhiễm trong việc gây ra các cơn nhồi máu cơ tim.” Tác giả nghiên cứu nói thêm: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường tiêu chuẩn chất lượng không khí và kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với sự ô nhiễm không khí". Kết quả nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí học thuật "Circulation" do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ xuất bản.

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