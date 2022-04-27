Uống “thứ này” thay vì bia sẽ ít gây tích tụ mỡ nội tạng hơn

Nhiều người lo lắng rằng uống rượu sẽ làm tăng hàm lượng chất béo có hại cho tim mạch. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu vang hoặc soju có ít chất béo có hại hơn bia và ít tích tụ mỡ nội tạng hơn.

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Nhóm nghiên cứu của Đại học bang Iowa, Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc thí nghiệm về tác động của rượu trên 1869 người Anh từ 40 đến 79 tuổi đăng ký với Ngân hàng Biobank của Anh. Nhóm nghiên cứu đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành các nhóm uống bia, rượu vang và rượu chưng cất.

Những người tham gia sẽ báo cáo về việc uống rượu và lối sống của mình thông qua ba bảng khảo sát mỗi năm. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu máu cũng như chiều cao, cân nặng của những người tham gia và phân tích mỡ nội tạng, chất béo dưới da, lượng cơ bắp và mật độ xương của họ.

Trong thời gian nghiên cứu, những người tham gia trung bình sẽ uống 10 ly rượu một tuần, trong đó đàn ông chủ yếu uống bia và phụ nữ thích rượu vang hơn.

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Kết quả là những người uống bia hoặc rượu chưng cất có nhiều mỡ nội tạng hơn những người uống rượu vang. Nhóm nghiên cứu phân tích rằng bia có nồng độ cồn thấp nhất nhưng lại chứa nhiều carbohydrate và calo cao vì vậy làm tăng mỡ nội tạng.

Mặt khác, những người uống rượu vang đỏ có lượng mỡ nội tạng và chất béo dưới da thấp. Điều này là do rượu vang làm giảm viêm và tăng chỉ số cholesterol HDL, đây là một loại cholesterol có lợi để ngăn ngừa tích trữ chất béo.

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Nhóm nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng các loại thức uống có cồn khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến hàm lượng chất béo trong cơ thể. Để ngăn ngừa việc tăng cân, uống rượu vang thay vì bia sẽ có ích hơn."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí “Khoa học & Thực hành béo phì(Obesity Science & Practice)”.

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