Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể, 5 trường hợp cảnh báo bạn nên ngưng uống nước

Sống khỏe 28/04/2022 22:24

Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể của bạn.

Người ta thường nói rằng uống nhiều nước rất tốt. Trên thực tế, việc uống đủ nước rất quan trọng cho cả trong và ngoài cơ thể. Bạn cần uống đủ nước để giúp cơ thể hoạt động tốt hơn (ví dụ: uống đủ nước giúp tiêu hóa tốt hơn).

Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn không nên uống nước trong trường hợp ngoại lệ dưới đây.

1. Trường hợp bạn đã uống nhiều nước rồi

Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể, 5 trường hợp cảnh báo bạn nên ngưng uống nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đúng là như vậy. Nếu bạn uống quá nhiều nước, tức là bạn đang uống quá nhiều chất lỏng không chứa bất cứ thứ gì, sự cân bằng muối trong cơ thể của bạn có thể bị phá vỡ. Điều này có thể dẫn đến bạn bị thiếu muối, sau đó dẫn đến đau đầu, buồn nôn và nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến động kinh.

2. Nước tiểu trong suốt

Làm thế nào để biết rằng bạn đã uống đủ nước? Bạn có thể kiểm tra điều này trong nhà vệ sinh. Thông qua màu nước tiểu, bạn có thể biết được nên uống thêm nước hay uống ít nước hơn. Nước tiểu của bạn có màu vàng nhạt? Nếu vậy thì có thể nói rằng mức nước bạn uống đang rất lý tưởng. Hãy tiếp tục duy trì như vậy nhé!

Ngược lại, nếu nước tiểu màu vàng đậm thì bạn nên uống thêm một hoặc hai ly nước. Còn nước tiểu của bạn có màu trong suốt? Nếu vậy thì bạn nên ngừng uống nước lại.

3. Khi đã ăn nhiều thức ăn

Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể, 5 trường hợp cảnh báo bạn nên ngưng uống nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn vừa ăn rất nhiều phải không? Nếu vậy thì không nên uống nước trong một thời gian. Nếu bạn uống nước ngay sau khi ăn nhiều thức ăn, điều này làm cho nước tràn vào dạ dày của bạn, có thể khiến dạ dày của bạn bị đầy hơi và bụng bạn phình ra. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên uống nước khi thức ăn đã được tiêu hóa ở một mức độ nào đó và dạ dày đã ổn định.

4. Sau khi tập thể dục nặng

Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể, 5 trường hợp cảnh báo bạn nên ngưng uống nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Khi bạn đổ mồ hôi, muối và kali của cơ thể sẽ thoát ra ngoài. Hai chất này rất quan trọng đối với cơ thể của bạn vậy nên bạn cần phải bổ sung lại chúng. Tuy nhiên, các chất này thường không có trong nước máy thông thường hoặc nước ngọt (trong các loại nước mặn, nước ngọt, nước lợ). Thay vào đó, bạn có thể bổ sung những chất này thông qua nước dừa. Nước dừa chứa tất cả những gì mà cơ thể của bạn cần sau khi tập thể dục nặng. Và bạn cũng có thể uống nước khoáng. Bởi vì nước khoáng chứa nhiều muối hơn nước ngọt.

5. Khi nước có vị ngọt

Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể, 5 trường hợp cảnh báo bạn nên ngưng uống nước - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tất nhiên, bạn có thể cảm thấy chán khi uống nước không có mùi vị. Tuy nhiên, nếu bạn thêm nhiều loại hương vị khác nhau vào, thì bạn sẽ có nguy cơ hấp thụ một lượng đường nhiều hơn mức cần thiết. Tất cả các loại thức uống có hương vị, có sẵn ở cửa hàng đều sử dụng đường hoặc chất làm ngọt. Vì vậy trước khi mua những thứ này, bạn nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm.

Nếu bạn làm “điều này” nhiều thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sẽ tăng lên

Nếu bạn làm “điều này” nhiều thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sẽ tăng lên

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn ngủ trưa càng lâu, càng thường xuyên thì có thể làm suy giảm chức năng nhận thức và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày sống khỏe những thói quen uống nước sai cách

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?