Nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể, 5 trường hợp cảnh báo bạn nên ngưng uống nước

Người ta thường nói rằng uống nhiều nước rất tốt. Trên thực tế, việc uống đủ nước rất quan trọng cho cả trong và ngoài cơ thể. Bạn cần uống đủ nước để giúp cơ thể hoạt động tốt hơn (ví dụ: uống đủ nước giúp tiêu hóa tốt hơn).

Đúng là như vậy. Nếu bạn uống quá nhiều nước, tức là bạn đang uống quá nhiều chất lỏng không chứa bất cứ thứ gì, sự cân bằng muối trong cơ thể của bạn có thể bị phá vỡ. Điều này có thể dẫn đến bạn bị thiếu muối, sau đó dẫn đến đau đầu, buồn nôn và nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến động kinh.

2. Nước tiểu trong suốt

Làm thế nào để biết rằng bạn đã uống đủ nước? Bạn có thể kiểm tra điều này trong nhà vệ sinh. Thông qua màu nước tiểu, bạn có thể biết được nên uống thêm nước hay uống ít nước hơn. Nước tiểu của bạn có màu vàng nhạt? Nếu vậy thì có thể nói rằng mức nước bạn uống đang rất lý tưởng. Hãy tiếp tục duy trì như vậy nhé!

Ngược lại, nếu nước tiểu màu vàng đậm thì bạn nên uống thêm một hoặc hai ly nước. Còn nước tiểu của bạn có màu trong suốt? Nếu vậy thì bạn nên ngừng uống nước lại.

3. Khi đã ăn nhiều thức ăn

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Bạn vừa ăn rất nhiều phải không? Nếu vậy thì không nên uống nước trong một thời gian. Nếu bạn uống nước ngay sau khi ăn nhiều thức ăn, điều này làm cho nước tràn vào dạ dày của bạn, có thể khiến dạ dày của bạn bị đầy hơi và bụng bạn phình ra. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên uống nước khi thức ăn đã được tiêu hóa ở một mức độ nào đó và dạ dày đã ổn định.

4. Sau khi tập thể dục nặng

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Khi bạn đổ mồ hôi, muối và kali của cơ thể sẽ thoát ra ngoài. Hai chất này rất quan trọng đối với cơ thể của bạn vậy nên bạn cần phải bổ sung lại chúng. Tuy nhiên, các chất này thường không có trong nước máy thông thường hoặc nước ngọt (trong các loại nước mặn, nước ngọt, nước lợ). Thay vào đó, bạn có thể bổ sung những chất này thông qua nước dừa. Nước dừa chứa tất cả những gì mà cơ thể của bạn cần sau khi tập thể dục nặng. Và bạn cũng có thể uống nước khoáng. Bởi vì nước khoáng chứa nhiều muối hơn nước ngọt.

5. Khi nước có vị ngọt

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Tất nhiên, bạn có thể cảm thấy chán khi uống nước không có mùi vị. Tuy nhiên, nếu bạn thêm nhiều loại hương vị khác nhau vào, thì bạn sẽ có nguy cơ hấp thụ một lượng đường nhiều hơn mức cần thiết. Tất cả các loại thức uống có hương vị, có sẵn ở cửa hàng đều sử dụng đường hoặc chất làm ngọt. Vì vậy trước khi mua những thứ này, bạn nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm.