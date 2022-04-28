Thuốc chống trầm cảm có thực sự tốt? Bạn có biết rằng chúng không có tác dụng gì không?

Có rất nhiều người sử dụng thuốc chống trầm cảm để điều trị chứng trầm cảm của mình. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc chống trầm cảm không làm thay đổi đáng kể gì đối với chất lượng cuộc sống của bạn.

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Nhóm nghiên cứu tại Đại học King Saud ở Ả Rập Xê Út đã tiến hành một thí nghiệm về tác động của thuốc chống trầm cảm đối với chất lượng cuộc sống của 17,5 triệu người Mỹ trưởng thành được điều trị trầm cảm trong giai đoạn từ năm 2005 tới năm 2015.

Nhóm nghiên cứu đã chấm điểm cho những người tham gia trên thang điểm từ 0 đến 100, dựa trên một cuộc khảo sát sức khỏe đơn giản nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của những người tham gia, bao gồm sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Đánh giá khảo sát đã được thực hiện hai năm trước và sau khi điều trị bằng thuốc chống trầm cảm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt gì lớn về sức khỏe thể chất và tinh thần giữa những người dùng thuốc chống trầm cảm để điều trị trong một thời gian dài và những người không sử dụng thuốc chống trầm cảm.

Những người được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm nhận được 41 điểm ở phần tinh thần, 44 điểm ở phần cơ thể và tiếp đó 42 điểm và 43 điểm ở 2 phần sau 2 năm điều trị. Ngược lại, những người không điều trị bằng thuốc chống trầm cảm mà điều trị bằng các phương pháp khác như tư vấn tâm lý đã nhận được 43 điểm và 46 điểm lần lượt ở phần tinh thần và cơ thể, tiếp đó 45 điểm ở hai thành phần sau 2 năm điều trị.

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Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Almohamed cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng thuốc chống trầm cảm không thể tạo ra sự thay đổi lớn trong chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân bị trầm cảm.”

Tiến sĩ cho biết thêm: “Việc tiếp tục sử dụng thuốc chống trầm cảm để điều trị chứng trầm cảm vẫn rất tốt, tuy nhiên tốt hơn hết là đội ngũ y tế phải cung cấp các lựa chọn điều trị khác nếu cần thiết."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí khoa học truy cập mở 'PLOS ONE'.

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