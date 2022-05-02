Uống “thứ nước này” mỗi ngày sẽ khiến bạn bị béo lên

Các loại thức uống có hàm lượng đường cao như nước ngọt có gas, nước ép trái cây không nên uống thường xuyên dù bạn chỉ uống một lần một ngày. Vì kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu uống các loại thức uống đó nhiều hơn một lần một ngày thì lượng mỡ nội tạng của bạn sẽ tăng gần 30% sau 6 năm.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Caroline Fox của Viện nghiên cứu Tim, Phổi và Máu quốc ở Hoa Kỳ đã hỏi 1003 đàn ông và phụ nữ (độ tuổi trung bình là 45 tuổi) về tần suất uống các loại thức uống có hàm lượng cao, và sau 6 năm, mỗi người trong số họ đã được đo lượng moẽ nội tạng bằng CT và đem đi so sánh.

Kết quả là, những người uống các loại thức uống có hàm lượng cao ít nhất một lần một ngày có lượng mỡ nội tạng cao hơn 30% (852mL) so với những người không uống. Ngoài ra, những người uống nước ngọt ga hoặc các loại đồ uống có đường khác dù chỉ uống một lần một tuần thì họ cũng có lượng mỡ nội tạng cao hơn 7% (707 mL) so với những người hoàn toàn không uống.

Ảnh minh họa

Mỡ nội tạng là một loại chất béo trong cơ thể được lưu trữ trong khoang bụng. Nó nằm gần một số cơ quan quan trọng, bao gồm gan, dạ dày và ruột và là một "chất béo xấu" làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau như huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và tăng lipid.

Tiến sĩ Carolyn Fox cho biết: "Thành phần đường trong các loại thức uống đó làm tăng khả năng kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các bệnh ung thư khác nhau. Đặc biệt, các loại thức uống có hàm lượng đường cao cũng chứa nhiều calo nên dễ gây béo phì."

Về vấn đề này, giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, Simon Stevens cũng cho biết: "Đặc biệt trẻ em nên tránh uống nước các loại thức uống có hàm lượng đường cao như nước ngọt có ga vì nó sẽ gây ra bệnh tim và các loại ung thư khác nhau."

Kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí học thuật 'Vòng tuần hoàn' của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ.

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