Uống “thứ nước này” mỗi ngày sẽ khiến bạn bị béo lên

Sống khỏe 02/05/2022 17:02

Các loại thức uống có hàm lượng đường cao như nước ngọt có gas, nước ép trái cây không nên uống thường xuyên dù bạn chỉ uống một lần một ngày. Vì kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu uống các loại thức uống đó nhiều hơn một lần một ngày thì lượng mỡ nội tạng của bạn sẽ tăng gần 30% sau 6 năm.

Uống “thứ nước này” mỗi ngày sẽ khiến bạn bị béo lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Caroline Fox của Viện nghiên cứu Tim, Phổi và Máu quốc ở Hoa Kỳ đã hỏi 1003 đàn ông và phụ nữ (độ tuổi trung bình là 45 tuổi) về tần suất uống các loại thức uống có hàm lượng cao, và sau 6 năm, mỗi người trong số họ đã được đo lượng moẽ nội tạng bằng CT và đem đi so sánh.

Kết quả là, những người uống các loại thức uống có hàm lượng cao ít nhất một lần một ngày có lượng mỡ nội tạng cao hơn 30% (852mL) so với những người không uống. Ngoài ra, những người uống nước ngọt ga hoặc các loại đồ uống có đường khác dù chỉ uống một lần một tuần thì họ cũng có lượng mỡ nội tạng cao hơn 7% (707 mL) so với những người hoàn toàn không uống.

Uống “thứ nước này” mỗi ngày sẽ khiến bạn bị béo lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mỡ nội tạng là một loại chất béo trong cơ thể được lưu trữ trong khoang bụng. Nó nằm gần một số cơ quan quan trọng, bao gồm gan, dạ dày và ruột và là một "chất béo xấu" làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau như huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và tăng lipid.

Tiến sĩ Carolyn Fox cho biết: "Thành phần đường trong các loại thức uống đó làm tăng khả năng kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các bệnh ung thư khác nhau. Đặc biệt, các loại thức uống có hàm lượng đường cao cũng chứa nhiều calo nên dễ gây béo phì."

Về vấn đề này, giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, Simon Stevens cũng cho biết: "Đặc biệt trẻ em nên tránh uống nước các loại thức uống có hàm lượng đường cao như nước ngọt có ga vì nó sẽ gây ra bệnh tim và các loại ung thư khác nhau."

Kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí học thuật 'Vòng tuần hoàn' của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ.

Loại hạt tưởng không ăn được hoá ra giúp giảm cholesterol, tốt cho đường huyết và trí não

Loại hạt tưởng không ăn được hoá ra giúp giảm cholesterol, tốt cho đường huyết và trí não

Đây là hạt của một loại cây được trồng nhiều ở Đà Lạt. Loại hạt này có nhiều lợi ích sức khỏe như giảm cholesterol, tốt cho đường huyết và trí não, hỗ trợ giảm cân...

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày nước uống có ga béo phì

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?