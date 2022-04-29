Cuối tuần nào cũng bị đau đầu? Có thể là do “thức uống này”

Sống khỏe 29/04/2022 17:43

Có những người bị đau đầu vào cuối tuần và phải giải tỏa sự mệt mỏi của mình. Khả năng cao là do bạn uống cà phê liên tục trong tuần.

Cafein trong cà phê có tác dụng khiến bạn tỉnh táo và kích thích giải phóng dopamine gây nghiện. Nếu đã bị nghiện thì khi không uống caffeine, bạn có thể xuất hiện triệu chứng cai nghiện và các triệu chứng cai nghiện tiêu biểu là mệt mỏi hoặc đau đầu.

Nói cách khác, nếu bạn thường xuyên uống caffeine vào các ngày trong tuần mà cuối tuần bạn lại không uống caffeine, thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không tỉnh táo.

Cuối tuần nào cũng bị đau đầu? Có thể là do “thức uống này” - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vậy lý do tại sao bạn lại bị đau đầu? Caffeine có tác dụng thu hẹp mạch máu vì vậy những người thường xuyên uống caffeine thì mạch máu trong não của họ sẽ hơi co lại. Vậy nên, vào thời điểm bạn thường uống cà phê hàng ngày nhưng tới một một ngày nào đó bạn lại ngưng uống cà phê ở thời điểm đó, các mạch máu trong não sẽ giản ra và gây ra đau đầu.

Nếu bạn muốn biết liệu mình có các triệu chứng cai nghiện caffeine hay không, hãy uống cà phê vào thời điểm mà bạn thường uống trong tuần và cả cuối tuần để xem tình trạng mệt mỏi hoặc đau đầu có được cải thiện hay không. Nếu các triệu chứng biến mất trong vòng một giờ sau khi uống cà phê thì đó chính là triệu chứng cai nghiện caffeine. Bởi vì caffeine không có chu kỳ bán rã dài nên các triệu chứng cai nghiện sẽ xuất hiện và nghiêm trọng khoảng một hoặc hai ngày đầu và sau đó thuyên giảm theo thời gian.

Nếu bạn muốn giảm các triệu chứng cai nghiện của mình, tôi khuyên bạn nên cắt giảm một nửa lượng cà phê bạn đang uống.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cà phê caffein

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