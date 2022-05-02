Người mắc chứng “bệnh này” có nguy cơ bị béo phì cao hơn người bình thường

Sống khỏe 02/05/2022 18:30

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng người trưởng thành mắc bệnh hen suyễn có khả năng bị béo phì cao hơn bình thường.

Người mắc chứng “bệnh này” có nguy cơ bị béo phì cao hơn người bình thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu của Đại học Alberta ở Canada đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài trong 10 năm về mối quan hệ tương quan giữa hen suyễn và béo phì ở 8700 người trưởng thành tham gia cuộc điều tra sức khỏe hô hấp cộng đồng Châu Âu (ECRHS) ba lần từ năm 1990 đến năm 2014.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi và quan sát dữ liệu liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể, tình trạng hen suyễn và tình trạng chức năng phổi của những người tham gia. Trong thời gian nghiên cứu, tỷ lệ người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn đã tăng từ 14,6% lên 16,9%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những người mắc bệnh hen suyễn có nguy cơ béo phì cao hơn 47% so với những người không mắc bệnh. Ngoài ra, những người bị hen suyễn lâu năm có nguy cơ bị béo phì cao hơn 32% so với những người bị hen suyễn trong thời gian ngắn hơn.

Người mắc chứng “bệnh này” có nguy cơ bị béo phì cao hơn người bình thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu phân tích nguyên nhân dẫn đến tăng cân là vì các hoạt động thể chất bị giảm do hen suyễn.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Subabrata Moitra cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng hen suyễn và béo phì có liên quan đến nhau.”

Tiến sĩ cho biết thêm: “Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác định nguyên nhân bệnh hen suyễn dẫn đến tăng cân."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí chính thức của Hiệp hội ngực Anh 'Thorax'.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày bệnh hen suyễn béo phì

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