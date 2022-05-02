Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng người trưởng thành mắc bệnh hen suyễn có khả năng bị béo phì cao hơn bình thường.

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Nhóm nghiên cứu của Đại học Alberta ở Canada đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài trong 10 năm về mối quan hệ tương quan giữa hen suyễn và béo phì ở 8700 người trưởng thành tham gia cuộc điều tra sức khỏe hô hấp cộng đồng Châu Âu (ECRHS) ba lần từ năm 1990 đến năm 2014.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi và quan sát dữ liệu liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể, tình trạng hen suyễn và tình trạng chức năng phổi của những người tham gia. Trong thời gian nghiên cứu, tỷ lệ người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn đã tăng từ 14,6% lên 16,9%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những người mắc bệnh hen suyễn có nguy cơ béo phì cao hơn 47% so với những người không mắc bệnh. Ngoài ra, những người bị hen suyễn lâu năm có nguy cơ bị béo phì cao hơn 32% so với những người bị hen suyễn trong thời gian ngắn hơn.

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Nhóm nghiên cứu phân tích nguyên nhân dẫn đến tăng cân là vì các hoạt động thể chất bị giảm do hen suyễn.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Subabrata Moitra cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng hen suyễn và béo phì có liên quan đến nhau.”

Tiến sĩ cho biết thêm: “Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác định nguyên nhân bệnh hen suyễn dẫn đến tăng cân."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí chính thức của Hiệp hội ngực Anh 'Thorax'.

Uống “thứ nước này” mỗi ngày sẽ khiến bạn bị béo lên Các loại thức uống có hàm lượng đường cao như nước ngọt có gas, nước ép trái cây không nên uống thường xuyên dù bạn chỉ uống một lần một ngày. Vì kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu uống các loại thức uống đó nhiều hơn một lần một ngày thì lượng mỡ nội tạng của bạn sẽ tăng gần 30% sau 6 năm.

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