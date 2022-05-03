“Căn bệnh này” khó phát hiện ở nam giới nhưng lại có tỷ lệ tử vong cực cao

Sống khỏe 03/05/2022 18:03

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ nhập viện và tử vong vì gãy xương chậu do loãng xương ở nam giới cao hơn so với nữ giới.

“Căn bệnh này” khó phát hiện ở nam giới nhưng lại có tỷ lệ tử vong cực cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sheffield ở Anh đã phát hiện ra rằng nam giới thường được chẩn đoán mắc chứng loãng xương muộn hơn nữ giới và được điều ít hơn. Đặc biệt, tỷ lệ nhập viện và tử vong vì bị gãy các xương dễ gãy như xương chậu do loãng xương ở nam giới cao hơn so với phụ nữ.

Lý do khiến tỷ lệ tử vong do xương dễ gãy ở nam giới cao hơn nữ giới là vì rất khó để nhận biết bệnh loãng xương ở nam giới. Nam giới nhìn chung thường có bề mặt xương khớp to và chắc hơn phụ nữ nên rất dễ bỏ sót các dấu hiệu của bệnh loãng xương. Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh có mật độ xương đột ngột giảm nhanh chóng thì cần phải được điều trị tại bệnh viện.

“Căn bệnh này” khó phát hiện ở nam giới nhưng lại có tỷ lệ tử vong cực cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Loãng xương là bệnh rất phổ biến ở nam giới, nhưng thường bị bác sĩ và bệnh nhân bỏ qua.” Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: “Nghiên cứu này cho thấy rằng cần có các nghiên cứu sâu hơn về bệnh nhân nam có thể giúp cải thiện hệ thống chẩn đoán hiện tại đối với bệnh loãng xương ở nam giới."

Các phương pháp kiểm soát chứng loãng xương của nam giới bao gồm: tập thể dục, bổ sung canxi và vitamin D, cần phải chú ý ngăn ngừa té ngã tại nhà (sử dụng thiết bị chống trượt trong phòng tắm, dỡ bỏ các ngưỡng cửa trong nhà), tư vấn và điều trị y tế.

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí 'Lancet Diabetes and Endocrinology'.

Người mắc chứng “bệnh này” có nguy cơ bị béo phì cao hơn người bình thường

Người mắc chứng “bệnh này” có nguy cơ bị béo phì cao hơn người bình thường

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng người trưởng thành mắc bệnh hen suyễn có khả năng bị béo phì cao hơn bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày Loãng xương nam giới

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?