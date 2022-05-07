Phải ngủ bao nhiêu lâu thì mới tốt cho sức khoẻ?

Sống khỏe 07/05/2022 21:35

Để khỏe mạnh, bạn phải ngủ đủ giấc. Nhưng ngủ nhiều cũng không tốt. Thời lượng ngủ để tốt cho sức khoẻ là bao nhiêu?

Phải ngủ bao nhiêu lâu thì mới tốt cho sức khoẻ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Kyunghee, tốt nhất là bạn không nên ngủ quá 7 tiếng một ngày. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Kim Byung Sung thuộc Khoa Y học Gia đình tại Bệnh viện Đại học Kyunghee dẫn đầu, đã nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa tình trạng giấc ngủ và bệnh mạch máu trên 2470 người trưởng thành từ 40 đến 69 tuổi, đã tham gia vài dự án điều tra của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KoGES).

Kết quả là, khi thời lượng ngủ một ngày dài hơn từ 5 đến 7 giờ thì nguy cơ phát sinh các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực sẽ cao lên. So với những người có thời lượng ngủ từ 5 đến 7 giờ, thì những người có thời lượng ngủ từ 7 đến 9 giờ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 1,9 lần và 2,8 lần.

Thời lượng ngủ cũng ảnh hưởng đến nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu não như đột quỵ. Nguy cơ mắc bệnh mạch máu não của những người ngủ trên 9 tiếng một ngày cao hơn 3,1 lần so với những người ngủ từ 5 đến 7 tiếng một ngày.

Ngoài ra, nếu bạn ngủ không đều độ cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch máu. Nhóm nghiên cứu đã hỏi những người tham gia rằng "Thời gian ngủ và thời gian thức dậy của bạn có đều đặn không?", câu trả lời là “Có” và “Không”. Sau khi có kết quả, nhóm nghiên cứu đã so sánh hai câu trả lời “Có” và “Không” với nhau. Kết quả là, nguy cơ mắc bệnh mạch máu não của những người có thời gian ngủ và thức dậy không đều độ cao gấp đôi so với người bình thường.

Nghiên cứu của giáo sư Krypkey tại Đại học California ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng những người ngủ đủ 7 tiếng một ngày có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Ngoài ra, có sự gia tăng khi bạn ngủ ít hơn 7 tiếng và ngủ nhiều hơn 7 tiếng.

Phải ngủ bao nhiêu lâu thì mới tốt cho sức khoẻ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ quá nhiều đồng nghĩa với việc chất lượng giấc ngủ của bạn kém đi. Các rối loạn giấc ngủ như mất ngủ, ngưng thở khi ngủ hoặc các bệnh về thể chất và tinh thần làm giảm chất lượng giấc ngủ vì vậy có thể làm cho thời gian ngủ của bạn dài hơn. Nếu bạn không cảm thấy sảng khoái ngay cả khi bạn đã ngủ đủ 7 tiếng thời lượng ngủ thích hợp, bạn nên kiểm tra xem mình có mắc phải những vấn đề này hay không.

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Từ khóa:   Kiến thức về chăm sóc sức khỏe sống khỏe ngủ đủ giấc

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