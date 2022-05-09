Uống “thức uống này” sẽ giúp bạn giảm cân

Đối với những người đang ăn kiêng, việc uống cà phê có thể giúp ích cho bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê kích thích mỡ nâu và có thể giúp bạn giảm cân.

Khác với mỡ trắng là chất béo lưu trữ các chất dinh dưỡng dư thừa được cung cấp từ bên ngoài dưới dạng chất béo, thì mỡ nâu là chất béo tốt có thể đốt cháy calo dư thừa.

Đốt cháy calo làm phát sinh nhiệt, điều này giúp điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Mỡ nâu được được biết đến là chất có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu của Đại học Y Nottingham ở Anh đã tiến hành thí nghiệm tế bào để quan sát xem có kích thích mỡ nâu bằng cách tiêm cà phê vào mô mỡ nâu được hay không. Kết quả là họ đã phát hiện ra rằng một cốc Americano có thể kích thích mỡ nâu. Sau đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành thí nghiệm bằng cách sử dụng máy ảnh nhiệt hóa để tìm hiểu xem con người có kết quả tương tự hay không. Họ đã quan sát lượng mỡ nâu trong cơ thể con người và xác nhận rằng mỡ nâu được kích hoạt thông qua nhiệt độ phát sinh sau khi cho uống một ly Americano.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng loại cà phê có hiệu quả trong việc kích hoạt mỡ nâu là cà phê không thêm đường hoặc sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu của Đại học Anglia Ruskin ở Anh cũng đưa ra kết quả nghiên cứu tương tự. Theo nghiên cứu, những người phụ nữ uống 2-3 ly cà phê mỗi ngày ít chất béo trong cơ thể hơn từ 3,4% đến 4,1% so với những người phụ nữ không uống cà phê. Tương tự như vậy, những người đàn ông uống cà phê ít mỡ bụng hơn 1,8% so với những người đàn ông không uống cà phê. Ngoài ra, caffeine giúp thực hiện tốt hoạt động trao đổi chất của cơ thể và giúp đốt cháy chất béo. Tuy nhiên, cà phê ở đây phải là Espresso hoặc Americano không cho đường hoặc sữa vào.

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