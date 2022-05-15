Ăn những “thức ăn này” sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ bị lờn thuốc kháng sinh

Sống khỏe 15/05/2022 11:05

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn ăn một chế độ giàu chất xơ hoà tan có thể làm giảm nguy cơ kháng thuốc kháng sinh ở vi khuẩn đường ruột của bạn.

Ăn những “thức ăn này” sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ bị lờn thuốc kháng sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu thuộc Cục nghiên cứu nông nghiệp Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu về mối liên hệ giữa chế độ ăn có chất xơ hoà tan với kháng sinh vi khuẩn trong đường ruột ở khoảng 300 người trưởng thành khỏe mạnh.

Kết quả là, việc ăn thực đơn có chứa chất xơ hoà tan thường xuyên có mốt liên quan đáng kể đến việc giảm nguy cơ kháng sinh. Những người tham gia ăn chế độ có ít nhất 8 đến 10g chất xơ hoà tan mỗi ngày thì có ít vi khuẩn kháng sinh hơn trong đường ruột của họ (Đây là loại vi khuẩn gây lờn thuốc ) so với người không ăn.

Tác giả nghiên cứu Daniel Limay cho biết: "Nghiên cứu này đã cho thấy chế độ ăn có chất xơ hoà tan có thể giúp làm giảm nguy cơ lờn kháng sinh".

Ăn những “thức ăn này” sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ bị lờn thuốc kháng sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mặt khác, các chất xơ hòa tan là các chất hoà tan rất tốt trong nước và bị phân huỷ nhanh trong cơ thể. Chất xơ hoà tan có nhiều trong các loại ngũ cốc như lúa mạch và yến mạch. Nó cũng có trong các loại trái cây như quýt, táo, rong biển và các loại hạt. Chất xơ hoà tan được biết đến là chất giúp tim mạch khoẻ mạnh bằng cách giảm cholesterol và chất béo trung tính.

Kết quả của nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên 'mBio'.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày sống khỏe kháng kháng sinh

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