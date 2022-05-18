6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được

Sống khỏe 18/05/2022 17:15

Đánh răng chăm chỉ là điều quan trọng để giữ cho răng của bạn khỏe mạnh. Nhưng có cách nào khác để giữ cho răng của bạn khỏe mạnh có thể kết hợp cùng với việc đánh răng không?

Đánh răng chăm chỉ là điều quan trọng để giữ cho răng của bạn khỏe mạnh. Nhưng có cách nào khác để giữ cho răng của bạn khỏe mạnh có thể kết hợp cùng với việc đánh răng không? Về vấn đề này, hãy cùng điểm qua 7 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe răng miệng do Live Science giới thiệu.

Sữa

6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa là thực phẩm giàu canxi, photphat và vitamin D là những chất vô cùng cần thiết cho xương và răng. Đồng thời sữa làm giảm mức độ axit trong miệng của bạng giúp giảm ảnh hưởng lên men răng.

Trà

6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh và trà đen có chứa các chất gọi là polyphenol giúp ngăn ngừa sâu răng và các bệnh về nướu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng súc miệng bằng trà đen 10 lần mỗi ngày trong vòng 1 phút sẽ ít có khả năng hình thành mảng bám trên răng hơn.

Phô mai

6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em ăn phô mai thường xuyên sẽ giúp kích thích hoạt động của tuyến nước bọt có lượng axit trong miệng thấp hơn. Đồng thời, canxi và photphat có trong phô mai giúp trung hòa axit khiến bề mặt răng chắc khỏe hơn.

Nho khô

6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo nghiên cứu, chất phytochemical có trong nho khô có tác dụng diệt trừ vi khuẩn có hại bám trên răng. Ngoài ra, một thành phần được gọi là axit oleanolic đã được chứng minh là có thể ngăn chặn vi khuẩn gây sâu răng bám vào răng.

Tuy nhiên, nho khô có chứa đường và có kết cấu dính nên chúng có xu hướng lưu lại trên răng. Do đó, sau khi ăn nho khô, bạn cần đánh răng thật sạch.

Thực phẩm giàu vitamin như hạnh nhân và rau lá xanh

6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực phẩm có chứa vitamin và phốt pho chẳng hạn như hạnh nhân, rau lá xanh, thịt, trứng và cá giúp tăng cường men răng của bạn.

Kẹo cao su không đường

6 loại thực phẩm tốt cho răng miệng có thể dễ dàng tìm được - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhai kẹo cao su không đường sau bữa ăn thúc đẩy quá trình tiết nước bọt, giúp loại bỏ vi khuẩn xấu trong miệng.

(Theo Kormedi)

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