Những điều cần lưu ý khi nuôi chó để bảo vệ sức khỏe của bản thân

Kiến thức hay 13/05/2022 17:51

Ngày nay, ngày càng nhiều gia đình nuôi chó. Có rất nhiều người luôn nâng niu và chăm sóc những chú chó của mình như thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bỏ qua khía cạnh tình cảm thì có những vẫn đề cần lưu ý khi nuôi một chú chó.

Ngày nay, ngày càng nhiều gia đình nuôi chó. Có rất nhiều người luôn nâng niu và chăm sóc những chú chó của mình như thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bỏ qua khía cạnh tình cảm thì có những vẫn đề cần lưu ý khi nuôi một chú chó.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng 1/3 số chó có biểu hiện về vấn đề về hành vi và nguyên nhân phần lớn là do chủ và môi trường sống. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Helsinki ở Phần Lan đã khảo sát 4.500 con chó và chủ nhân của chúng. Ba mươi phần trăm số chó cho thấy các hành vi lặp đi lặp lại tương tự như các hành vi của chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Những con chó từ những người nuôi chó lần đầu có nguy cơ biểu hiện hành vi có vấn đề cao hơn 58% so với những con chó từ nhà có nhiều thú cưng. Điều này là do những người mới nuôi chó không được đào tạo có hệ thống và không nhận thấy sớm các hành vi có vấn đề. Với sự giúp đỡ của Viện Khoa học Chăn nuôi Quốc gia, đây là 4 điều bạn phải tuân thủ khi nuôi chó.

Thiết lập trật tự

Những điều cần lưu ý khi nuôi chó để bảo vệ sức khỏe của bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nuôi một chú chó, bạn cần thiết lập mối quan hệ giữa nó và mọi người trước. Những con chó tự thiết lập cấp bậc của chúng với những con chó khác và hành động theo đó. Vấn đề là trật tự của con người và loài chó. Bạn cần làm rõ phần này ngay từ đầu. Nếu không, nó sẽ phát triển thành một vấn đề lớn khi quấy rối không chỉ chủ mà còn những người xung quanh. Khi nuôi một chú chó, điều quan trọng nhất là phải luôn phân biệt được vai trò của con người và vai trò của loài chó.

Bảo vệ quá mức

Một số chú chó quấn người khiến cho chủ của nó đáp ứng hết mọi như cầu của nó một cách vô điều kiện. Đây là một trường hợp bảo vệ con chó quá mức cần thiết. Thay vì yêu thương vô điều kiện, tốt hơn là bạn nên đối xử với con chó của bạn bằng cách thiết lập một ranh giới thích hợp để con vật tuân theo.

Ngủ riêng

Những điều cần lưu ý khi nuôi chó để bảo vệ sức khỏe của bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng không nên ngủ chung với chó quá nhiều vì lông chó sẽ bay khắp nơi trong phòng khiến chủ nhân gặp các vấn đề về hô hấp. Nếu con bạn bị dị ứng với chó, bạn nên tránh tiếp xúc nhiều hơn. Nên làm một chiếc giường cho chó và huấn luyện nó một cách nhất quán để có thể bảo vệ sức khỏe của cả người và chó.

(Theo Kormedi)

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