Thành phần trong kem đánh răng của trẻ có thực sự an toàn?

Nuôi dạy con 13/05/2022 14:06

Mối quan tâm đến các thành phần kem đánh răng ngày càng tăng. Đặc biệt, các bậc cha mẹ có con nhỏ không còn cách nào khác ngoài việc phải cẩn thận lựa chọn kem đánh răng cho trẻ. Trẻ chưa phát triển tốt khả năng phản xạ nhổ kem đánh răng sau khi đánh răng nên dù có nhổ ra thì vẫn còn sót lại một lượng kem đánh răng trong miệng.

Mối quan tâm đến các thành phần kem đánh răng ngày càng tăng. Đặc biệt, các bậc cha mẹ có con nhỏ không còn cách nào khác ngoài việc phải cẩn thận lựa chọn kem đánh răng cho trẻ. Trẻ chưa phát triển tốt khả năng phản xạ nhổ kem đánh răng sau khi đánh răng nên dù có nhổ ra thì vẫn còn sót lại một lượng kem đánh răng trong miệng.

Thành phần trong kem đánh răng của trẻ có thực sự an toàn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn trái cây chua như táo, cam sau khi đánh răng, chắc hẳn bạn đã ít nhất một lần trải qua cảm giác đắng miệng. Sở dĩ có mùi vị này là do các chất hoạt động bề mặt tổng hợp có thể được hấp thụ trực tiếp nếu để lâu trong miệng. Sau khi đánh răng, nên súc miệng nhiều lần hoặc đánh răng lại bằng bàn chải đã rửa sạch hết kem đánh răng để loại bỏ.

Một bài báo về mức độ trẻ em nuốt kem đánh răng đã được xuất bản trên tạp chí 'Tạp chí Độc chất học và Quy định Thuốc' (Strittholt, McMillan et al. 2016), cho thấy rằng trẻ em dưới 4 tuổi nuốt khoảng 40% lượng sử dụng kem đánh răng.

Theo nghiên cứu, 90 trẻ em từ 2 đến 12 tuổi được chia thành 3 nhóm (2-4 tuổi, 5-7 tuổi, 8-12 tuổi) và quan sát lượng kem đánh răng đã sử dụng và nuốt trong 9 tuần. Lượng sử dụng được tính bằng cách chia tổng lượng kem đánh răng đã sử dụng trong tất cả các lần đánh răng, và lượng nuốt vào được tính bằng cách thu thập các thành phần kem đánh răng từ nước súc miệng mỗi lần và trừ đi số lượng đã sử dụng.

Kết quả cho thấy lượng kem đánh răng trẻ nuốt phải khi đánh răng một lần chiếm khoảng 40% lượng kem đánh răng dùng cho trẻ 2-4 tuổi, 17% cho trẻ 5-7 tuổi và khoảng 8 tuổi trở lên đạt 14%.

Vị chuyên gia này cho biết "Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) đã khuyến cáo trẻ em dưới 3 tuổi đã mọc răng từ năm 2014 nên sử dụng kem đánh răng có chứa fluor ở mức độ phủ một lớp mỏng lên bàn chải đánh răng, trẻ em từ 3-6 tuổi sử dụng một hạt đậu nhỏ".

"Việc trẻ em nuốt kem đánh răng từ lâu đã có mối lo ngại của các bậc cha mẹ nhưng ở Hàn Quốc không có quy định nào về lượng kem đánh răng được sử dụng theo độ tuổi. Điều quan trọng là sử dụng càng ít kem đánh răng càng tốt cho đến khi bạn có thể nhổ ra hết nước súc miệng và điều quan trọng là chọn kem đánh răng".

Khi trẻ bị sâu răng, cha mẹ thường lơ là không chăm sóc kỹ vì quan niệm đó là răng sữa sẽ thay thế bằng răng vĩnh viễn. Đối với trẻ từ 12-24 tháng tuổi, việc quan tâm đến việc đánh răng là rất tốt. Sau 24 tháng, sử dụng một lượng nhỏ kem đánh răng để giúp bé chải răng và nên sử dụng kem đánh răng có chứa fluor cho trẻ khoảng 2 tuổi.

Chuyên gia cho biết "Florua làm cứng men răng và có tác dụng kháng khuẩn, giúp kháng sâu răng cho trẻ".

(Theo Kormedi)

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