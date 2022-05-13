5 loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh mà bạn nên biết

Sức khỏe 13/05/2022 05:45

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng lipid máu. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục, viêm khớp và bệnh tim mạch, sỏi mật và trong một số trường hợp, nó cũng liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng lipid máu. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục, viêm khớp và bệnh tim mạch, sỏi mật và trong một số trường hợp, nó cũng liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư.

Thủ phạm chính gây béo phì là thức ăn chứa nhiều chất béo và đường. Tuy nhiên, chất béo không nhất thiết là một điều xấu. Theo trang web y tế và sức khỏe MD của Mỹ, chất béo trong một số loại thực phẩm thực sự có lợi cho sức khỏe.

Axit béo Omega-3, được tìm thấy nhiều trong cá thu, cá hồi và cá trích là những axit béo thiết yếu và cần phải được tiêu thụ trong bữa ăn. Ngược lại, nếu cơ thể thiếu axit béo này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và cũng có thể cải thiện chức năng não. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ thì ăn cá nướng hoặc luộc hai lần một tuần có lợi cho sức khỏe của bạn.

Quả bơ

5 loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh mà bạn nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bơ thường được dùng trong các món ăn chế biến, chứa chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Chất béo trong bơ giúp cải thiện tình trạng viêm xương khớp và giúp tim mạch luôn khỏe mạnh.

Bơ thường được dùng làm nguyên liệu trong món salad và bánh mì. Bơ còn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác vào cơ thể, vì vậy nếu ăn kèm với các loại thực phẩm khác sẽ rất tốt.

Các loại hạt

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân được coi là thực phẩm chứa chất béo lành mạnh. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tim cũng như sức khỏe mạch máu và có tác dụng tốt trong việc cải thiện chức năng não. Các loại hạt là một loại thực phẩm có hàm lượng calo cao nên bạn cần kiểm soát lượng ăn vào hàng ngày.

Rau xanh

5 loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh mà bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau có màu xanh đậm như rau bina, cải xoăn và bắp cải có chứa axit béo omega-3. Omega-3 này khác với omega-3 có trong cá. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất omega-3, vì vậy ăn cá và rau cùng nhau sẽ cung cấp đủ lượng axit béo này.

Dầu ô liu

Tốt hơn là dùng dầu ô liu thay cho bơ hoặc sốt mayonnaise khi cần dùng dầu ăn hoặc dầu trộn salad. Thành phần chính của axit béo trong dầu ô liu là axit oleic, một loại axit béo không no omega-9. Dầu ô liu, có chứa chất béo lành mạnh, làm giảm huyết áp và hỗ trợ tiêu hóa.

(Theo Kormedi)

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

Có rất nhiều tin đồn thất thiệt và thông tin nửa thật nửa giả về bệnh ung thư tràn lan trên mạng khiến bạn hoang mang. Khi nói đến bất kỳ vấn đề nào bao gồm cả ung thư bạn cần tìm hiểu rõ mọi thứ để có những biện pháp ứng phó.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêu thụ thực phẩm lành mạnh thực phẩm lành mạnh chất béo lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 49 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm