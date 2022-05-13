5 loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh mà bạn nên biết

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng lipid máu. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục, viêm khớp và bệnh tim mạch, sỏi mật và trong một số trường hợp, nó cũng liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng lipid máu. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục, viêm khớp và bệnh tim mạch, sỏi mật và trong một số trường hợp, nó cũng liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư. Thủ phạm chính gây béo phì là thức ăn chứa nhiều chất béo và đường. Tuy nhiên, chất béo không nhất thiết là một điều xấu. Theo trang web y tế và sức khỏe MD của Mỹ, chất béo trong một số loại thực phẩm thực sự có lợi cho sức khỏe.

Cá Axit béo Omega-3, được tìm thấy nhiều trong cá thu, cá hồi và cá trích là những axit béo thiết yếu và cần phải được tiêu thụ trong bữa ăn. Ngược lại, nếu cơ thể thiếu axit béo này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và cũng có thể cải thiện chức năng não. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ thì ăn cá nướng hoặc luộc hai lần một tuần có lợi cho sức khỏe của bạn.

Quả bơ Ảnh minh họa: Internet Bơ thường được dùng trong các món ăn chế biến, chứa chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Chất béo trong bơ giúp cải thiện tình trạng viêm xương khớp và giúp tim mạch luôn khỏe mạnh. Bơ thường được dùng làm nguyên liệu trong món salad và bánh mì. Bơ còn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác vào cơ thể, vì vậy nếu ăn kèm với các loại thực phẩm khác sẽ rất tốt. Các loại hạt Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân được coi là thực phẩm chứa chất béo lành mạnh. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tim cũng như sức khỏe mạch máu và có tác dụng tốt trong việc cải thiện chức năng não. Các loại hạt là một loại thực phẩm có hàm lượng calo cao nên bạn cần kiểm soát lượng ăn vào hàng ngày. Rau xanh Ảnh minh họa: Internet Các loại rau có màu xanh đậm như rau bina, cải xoăn và bắp cải có chứa axit béo omega-3. Omega-3 này khác với omega-3 có trong cá. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất omega-3, vì vậy ăn cá và rau cùng nhau sẽ cung cấp đủ lượng axit béo này. Dầu ô liu Tốt hơn là dùng dầu ô liu thay cho bơ hoặc sốt mayonnaise khi cần dùng dầu ăn hoặc dầu trộn salad. Thành phần chính của axit béo trong dầu ô liu là axit oleic, một loại axit béo không no omega-9. Dầu ô liu, có chứa chất béo lành mạnh, làm giảm huyết áp và hỗ trợ tiêu hóa. (Theo Kormedi)

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư Có rất nhiều tin đồn thất thiệt và thông tin nửa thật nửa giả về bệnh ung thư tràn lan trên mạng khiến bạn hoang mang. Khi nói đến bất kỳ vấn đề nào bao gồm cả ung thư bạn cần tìm hiểu rõ mọi thứ để có những biện pháp ứng phó.

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