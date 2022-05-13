7 dấu hiệu sức khỏe mà bạn có thể nhận biết bằng cách nhìn vào móng tay

Sống khỏe 13/05/2022 14:11

Bằng cách nhìn vào móng tay của một người bạn có thể biết được người có có chỉn chu hay không, người đó chứ ý đến các chi tiết như thế nào và có phong cách thời trang như thế nào. Nhưng theo quan điểm y học, móng tay là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn trong sáu tháng. Móng tay là một phần của da.

Bằng cách nhìn vào móng tay của một người bạn có thể biết được người có có chỉn chu hay không, người đó chứ ý đến các chi tiết như thế nào và có phong cách thời trang như thế nào. Nhưng theo quan điểm y học, móng tay là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn trong sáu tháng. Móng tay là một phần của da.

Giống như lớp sừng của da, móng tay được tạo thành từ một loại protein gọi là keratin. Do đó, có thể phát hiện các bệnh khác nhau, bao gồm cả bệnh ngoài da, cũng như tình trạng sức khỏe thông qua móng tay. Trang tin tức y tế của Mỹ 'Prevention.com' đã giới thiệu 7 tình trạng sức khỏe từ móng tay cho bạn biết.

7 dấu hiệu sức khỏe mà bạn có thể nhận biết bằng cách nhìn vào móng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu màu nhạt là thiếu máu.

Nếu móng tay của bạn xỉn màu và chuyển sang màu trắng, bạn có thể bị thiếu máu hoặc có thể là bệnh thận. Đó là do thận không tốt và chất độc urê tích tụ trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, mất chất sắt và màu sắc móng tay cũng bị thay đổi. Cơ thể bị thiếu oxy do mắc bệnh đường hô hấp khiến móng tay có màu trắng bệch hoặc xanh tái.

Huyết áp cao nếu màu quá sẫm

Móng tay đỏ quá mức cũng là một dấu hiệu báo trước cho sức khỏe. Nói cách khác, nếu móng tay của bạn có màu tím sẫm dẫn chuyển đen, điều đó có nghĩa là cơ thể bạn máu đang lưu thông không tốt. Vì vậy, nếu móng tay có màu sẫm cần đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu của bệnh bệnh cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Bệnh đường hô hấp nếu móng có màu vàng

Nếu móng tay của bạn có màu vàng thì có thể bạn đang mắc bệnh về đường hô hấp hoặc viêm phế quản mãn tính như hen suyễn. Ngoài ra, đó có thể là bệnh nấm móng do nhiễm nấm làm cho màu móng chuyển vàng và móng trở nên dày, ngoằn nghèo hoặc bị nâng lên.

Nếu màu đen, nhiễm nấm hoặc nghiện ma túy

Nếu móng tay của bạn chuyển sang màu đen mà không phải do máu bên trong móng bị đông lại do vết bầm bạn có thể bị nhiễm nấm. Nếu một đường dọc màu đen xuất hiện, đó là do nhiễm nấm, thuốc hoặc thiếu dinh dưỡng.

Không đủ dinh dưỡng nếu móng dễ bị nứt, vỡ

Nếu móng tay của bạn dễ bị nứt và giòn, đó có thể là dấu hiệu của việc lưu thông máu kém hoặc thiếu các chất dinh dưỡng như vitamin A, B và protein. Nếu bạn đang ăn kiêng quá mức móng tay của bạn có thể trở nên giòn do thiếu protein. Ngoài ra, một hiện tượng tương tự có thể xảy ra khi bị bệnh tuyến giáp, trong đó hormone tuyến giáp được tiết ra dư thừa.

Các bệnh về mạch máu nếu có các đường dọc

7 dấu hiệu sức khỏe mà bạn có thể nhận biết bằng cách nhìn vào móng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu móng tay xuất hiện các đường dọc thì khả năng cao là bạn bị xơ cứng động mạch, bệnh mạch máu hoặc cao huyết áp. Điều này thường thấy ở những người lớn tuổi, vì vậy hãy kiểm tra móng tay của ông bà hoặc cha mẹ của bạn. Nếu đường dọc này có màu sẫm, gần với màu đen thì có khả năng là u hắc tố tương ứng với ung thư da, tốt hơn hết bạn nên đến bệnh viện và xét nghiệm.

Nếu là hàng ngang, viêm phổi, cảm mạo,...

7 dấu hiệu sức khỏe mà bạn có thể nhận biết bằng cách nhìn vào móng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mắc bệnh như viêm phổi, cảm lạnh, viêm amidan hoặc viêm tai giữa, các đường ngang có thể xuất hiện trên móng tay của bạn. Nếu đường ngang này xuất hiện dưới dạng một dải màu trắng, nó có thể cho thấy bệnh gan hoặc thận, căng thẳng nghiêm trọng hoặc giảm lượng protein trong cơ thể.

(Theo Meline)

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