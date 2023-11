4 lý do nên ăn "loại trái cây" này thường xuyên hơn

Dứa ít chất béo, giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B1, chất xơ và chất chống oxy hóa, ngoài ra còn có nhiều dưỡng chất có lợi khác tốt cho sức khỏe. Nó cũng có hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol trong máu và giảm viêm (thường được biết đến là “gốc rễ của nhiều bệnh”).

Ảnh minh họa

Trang thông tin y tế của Mỹ - 'Everyday Health' mới đây đã đăng một bài báo có tiêu đề “All About Pineapple: Benefits, Nutrition Facts, Side Effects, More” (Tất tần tật về quả dứa: Lợi ích, thành phần dinh dưỡng, tác dụng phụ, nhiều điều khác liên quan đến dứa) về những lợi ích sức khỏe từ quả dứa.