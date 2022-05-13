4 lý do nên ăn "loại trái cây" này thường xuyên hơn

Trang thông tin y tế của Mỹ - 'Everyday Health' mới đây đã đăng một bài báo có tiêu đề “ All About Pineapple: Benefits, Nutrition Facts, Side Effects, More ” (Tất tần tật về quả dứa: Lợi ích, thành phần dinh dưỡng , tác dụng phụ, nhiều điều khác liên quan đến dứa) về những lợi ích sức khỏe từ quả dứa.

Dứa ít chất béo, giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B1, chất xơ và chất chống oxy hóa, ngoài ra còn có nhiều dưỡng chất có lợi khác tốt cho sức khỏe . Nó cũng có hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol trong máu và giảm viêm (thường được biết đến là “gốc rễ của nhiều bệnh”).

Trong một nghiên cứu về một số loại trái cây nhiệt đới, những con chuột thí nghiệm được cho tiêm uống dung dịch chiết xuất từ dứa hàng ngày trong suốt 30 ngày đã cải thiện tình trạng mỡ trong huyết thanh, giảm chất béo trung tính trong máu và chỉ số cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch.

2. Dứa cũng làm giảm viêm.

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Giống như các loại trái cây khác, dứa rất giàu chất chống oxy hóa, có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Không một loại thực phẩm nào có thể ngăn ngừa chứng viêm, nhưng nếu ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như dứa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm lâu dài như các bệnh tự miễn dịch, ung thư, tiểu đường, tim mạch, gan và thận.

3. Dứa hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa.

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Những người thường đưa dứa vào trong chế độ ăn uống của họ có ít vấn đề về dạ dày hơn và có cơ quan dạ dày tổng thể tốt hơn. Điều này có thể là do một loại enzym xuất hiện tự nhiên trong dứa có tên là bromelain.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chỉ ra rằng chiết xuất bromelain có thể giúp điều trị ung thư liên quan đến bệnh viêm ruột bằng cách giảm viêm trong đường tiêu hóa. Tuy nhiên, tốt nhất nên ăn dứa như một phần trong chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh tổng thể. Lưu ý, ăn quá nhiều một loại trái cây sẽ không cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để có sức khỏe tốt hơn.

4. Dứa góp phần giúp giảm cân.

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Theo một nghiên cứu trên những con chuột béo phì được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Sinh học Thực phẩm vào tháng 4 năm 2018, đã xác nhận rằng quá trình chuyển hóa chất béo ở những con chuột béo phì tiêm uống nước ép dứa đã được cải thiện.

Vẫn chưa rõ liệu tác dụng tương tự có thể được áp dụng để giảm cân ở người hay không, nhưng có một số đặc tính trong tinh chất dứa có lợi cho việc giảm cân. Dứa tương đối ít calo và nhiều chất xơ, vì vậy nó có thể giúp bạn giảm cân bằng cách duy trì cảm giác no lâu hơn so với các loại thực phẩm chứa nhiều calo và ít chất xơ.