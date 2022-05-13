Hội chứng ruột kích thích và những thực phẩm nên tránh để điều trị có hiệu quả hơn

Hội chứng ruột kích thích là căn bệnh không gây tử vong cho sức khỏe nhưng lại làm giảm chất lượng cuộc sống một cách đáng kể.

Hội chứng ruột kích thích xảy ra do khi bạn căng thẳng, lo lắng hoặc sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như cơn đau bụng, chướng bụng, tiêu chảy và táo bón mà không có lý do gì. Không có phương pháp điều trị cụ thể cho bệnh này, nhưng nếu tránh một số loại thực phẩm gây hại có thể giúp làm giảm các triệu chứng. Thực phẩm cần tránh là thực phẩm thuộc nhóm 'FODMAP'.

Các thành phần đường không được hấp thụ tốt trong ruột được gọi chung là fodmap. Tất cả những thứ này đều không dễ dàng bị phân hủy bởi các men tiêu hóa nên hầu hết chúng nằm lại trong ruột non và được lên men bởi các vi khuẩn đường ruột. Đường còn lại trong ruột chứa nhiều nước sẽ gây tiêu chảy, vi khuẩn đường ruột sinh sôi nảy nở tạo khí thừa làm giãn nở ruột và thúc đẩy hội chứng ruột kích thích.

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Tuy nhiên, rất khó để biết thực phẩm nào chứa nhiều hay ít FODMAP vì thực phẩm bán trên thị trường không ghi cụ thể hàm lượng đường. Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu qua trước và ghi nhớ các loại thực phẩm FODMAP điển hình để tránh tiêu thụ chúng. Thực phẩm FODMAP điển hình là các loại đậu và các sản phẩm từ sữa. Do đó, hãy ăn cơm gạo trắng thay vì cơm trộn ngũ cốc sẽ tốt hơn để giảm bớt hội chứng ruột kích thích. Trong số các loại trái cây, nên tránh ăn táo, lê, anh đào và dưa hấu, giảm ăn tỏi, hành tây và mật ong.

Nên tránh thực phẩm FODMAP trong ít nhất một tháng để quan sát tình trạng hội chứng ruột kích thích thuyên giảm. Tuy nhiên, tránh thực phẩm FODMAP có thể không hiệu quả đối với tất cả mọi người. Những ai áp dụng phương pháp hạn chế hoặc tránh ăn thực phẩm FODMAP nhưng không hiệu quả thì nên cân nhắc dùng thuốc điều trị triệu chứng như thuốc chống co giật, thuốc trị tiêu chảy.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay Chúng ta thường có thói quen ăn uống khi ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài, đặc biệt khi đi máy bay nhưng cần phải lưu ý món ăn đó để bụng được ổn định.

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