Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay

Sống khỏe 11/05/2022 20:43

Chúng ta thường có thói quen ăn uống khi ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài, đặc biệt khi đi máy bay nhưng cần phải lưu ý món ăn đó để bụng được ổn định.

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Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi đi máy bay, sự thay đổi áp suất khí quyển sẽ ảnh hưởng đến đường ruột của bạn, khiến bạn dễ bị đầy hơi. Vì vậy, ngay cả khi bạn tự tin vào khả năng tiêu hóa của mình cũng nên chú ý đến những gì bạn ăn và uống khi đi máy bay. Tờ 'Huff Post' của Mỹ đã tổng hợp một danh sách những thực phẩm được phép và không nên ăn trên máy bay.

Những loại thực phẩm được phép ăn:

Trứng: Nhiều người khi đi một chuyến bay dài sẽ dễ cảm thấy đói. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn ăn thức ăn dầu mỡ thì có nguy cơ cao sẽ gây khó chịu cho dạ dày. Ăn thực phẩm giàu protein như trứng luộc, đậu phụ, gà quay, tôm và sữa chua Hy Lạp. Protein ngăn chặn cơn đói và mang lại cảm giác no.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nước: Điều quan trọng khi đi máy bay là phải uống đủ nước hoặc uống một lượng nước vừa phải vì độ ẩm bên trong máy bay khá thấp. Duy trì nhấp từng ngụm nước cho đến khi máy bay hạ cánh hoàn toàn.Thay vì uống nước ngọt, hãy chọn uống trà bạc hà nóng để bụng và đường tiêu hóa được ổn định.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trái cây: Khi đi đường dài ở bất kỳ phương tiện nào thì trái cây là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể lựa chọn táo, cam hoặc chuối mà không lo ảnh hưởng đến tiêu hóa. Theo chuyên gia dinh dưỡng Abby Grimm, những loại trái cây này rất giàu khoáng chất như kali và magiê, giúp giảm viêm. Nó cũng chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Những loại thực phẩm không nên ăn:

Nước ngọt, đồ uống có ga: Soda, Ginger Ale (đồ uống không cồn từ gừng),... tốt hơn là không nên uống khi đi máy bay. Theo chuyên gia dinh dưỡng Ancia Levy, đồ uống có ga có xu hướng khiến bụng đầy hơi khi bay. Hãy cố gắng chịu đựng, đừng nên uống rượu trên máy bay. Rượu sẽ thúc đẩy tác dụng lợi tiểu, có thể dẫn đến mất nước.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bông cải xanh: Thói quen ăn các loại rau củ giàu chất xơ là rất tốt đối với sức khoẻ, đặc biệt là đường tiêu hoá. Nhưng trong các chuyến bay thì khác. Điều này là áp suất trên máy bay làm chậm quá trình tiêu hóa. Đặc biệt, các loại rau họ cải như bông cải xanh và đậu có chứa carbohydrate chuỗi ngắn, có thể gây đầy hơi và chướng bụng.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Khoai tây chiên: Cần nhiều enzym và mật trong gan để phân hủy thức ăn dầu mỡ. Nói cách khác, thức ăn dầu mỡ có thể gây áp lực, tạo thêm gánh nặng cho đường ruột tiêu hoá. Về cơ bản, mọi người có thể ăn bất cứ món gì trên máy bay, nhưng hãy ăn một chút để lót dạ, bụng của bạn sẽ thoải mái hơn và tránh được tình trạng đầy bụng.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay - Ảnh 7
Ảnh minh họa
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