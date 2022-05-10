Đồ nướng tuy ngon, kích thích vị giác nhưng phương pháp chế biến thực phẩm này có thật sự tốt cho sức khoẻ không?

Sống khỏe 10/05/2022 11:02

Nướng thực phẩm là cách chế biến món ăn được mọi lứa tuổi yêu thích, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ gây nên hậu quả không tốt, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Có những người luôn giữ vững suy nghĩ của mình rằng ăn thịt bò hoặc thịt lợn được nướng trực tiếp trên lửa than là ngon nhất vì hương vị của thịt trở nên đậm đà, tuyệt vời hơn so với những cách chế biến khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta luôn duy trì thói quen ăn này trong nhiều thập kỷ?

Khi nướng thịt ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất gì?

Đồ nướng tuy ngon, kích thích vị giác nhưng phương pháp chế biến thực phẩm này có thật sự tốt cho sức khoẻ không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi thịt bò, thịt lợn và thịt gà được nướng lâu ở nhiệt độ cao, các chất amin dị vòng (HCAs) - là chất gây ung thư cao, có thể được hình thành. Chất Benzopyrene cũng có khả năng được hình thành. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IRAC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra đây là chất gây ung thư nhóm 1. Đặc biệt, nó được sinh ra nhiều trong lửa trực tiếp và thịt cháy do tiếp xúc trực tiếp với lửa.

Tại sao bánh mì và khoai tây không phải là thịt nhưng khi nướng lâu cũng không tốt?

Đồ nướng tuy ngon, kích thích vị giác nhưng phương pháp chế biến thực phẩm này có thật sự tốt cho sức khoẻ không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bánh mì nướng (Toast), các loại bánh mì và khoai tây chiên được chiên nướng thì sao? Bánh mì và khoai tây là thực phẩm chứa nhiều tinh bột (carbohydrate). Khi thực phẩm giàu tinh bột được nướng hoặc chiên lâu ở nhiệt độ cao có thể hình thành acrylamide - một chất gây ung thư. Nếu bạn nướng bánh mì quá lâu khiến bánh trở nên sẫm màu hoặc rán bánh, khoai tây chiên, hoặc các loại bánh cho đến khi chúng có màu nâu sẫm thì các chất độc hại có thể tích tụ. Nếu bạn ăn những thực phẩm được chế biến như vậy trong một thời gian dài, chính bạn gây hại đến cho sức khỏe của mình không chỉ một hoặc hai lần. 

Tại sao nên ăn thực phẩm được chế biến theo kiểu hấp, luộc?

Đồ nướng tuy ngon, kích thích vị giác nhưng phương pháp chế biến thực phẩm này có thật sự tốt cho sức khoẻ không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một bài báo thú vị đã được xuất bản trong số gần đây của Tạp chí Dinh dưỡng và Sức khỏe do Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc chia sẻ. Theo kết quả nghiên cứu, thực phẩm hấp có thể làm giảm 25% nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa như cao huyết áp và tiểu đường. Đối tượng của nghiên cứu này là phụ nữ trung niên trở lên với tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa là 38,4%, nhưng đối với phụ nữ chế biến thức ăn theo dạng hấp và ăn 1-3 lần một tuần hoặc hơn thì tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa là 24,9%.

Nếu bạn nấu các loại thịt, hải sản hoặc rau củ trong thời gian dài hoặc hấp bằng hơi nước nóng, bạn có thể giảm lượng chất béo so với cách chế biến chiên hoặc nướng. Hơi nước còn có ưu điểm là kích hoạt các chất chống oxy hóa trong thực phẩm. Bạn cũng nên ăn thịt giàu protein để tăng cường các cơ. Thói quen ăn thực phẩm luộc có thể tạo ra rất nhiều lợi ích tốt đẹp đối với sức khỏe.

Lý do tốt khi ăn thịt nướng nên ăn kèm với hành, tỏi, rau xà lách 

Đồ nướng tuy ngon, kích thích vị giác nhưng phương pháp chế biến thực phẩm này có thật sự tốt cho sức khoẻ không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Chúng ta luôn được khuyến cáo nên ăn nhiều thực phẩm luộc, nhưng vẫn có nhiều người lựa chọn cách nướng. Trong trường hợp này, bạn nên bổ sung thêm các loại rau như hành, tỏi, xà lách sẽ tốt hơn rất nhiều. Chất allicin trong hành tỏi có tác dụng ức chế cholesterol đi vào cơ thể tích tụ trong mạch máu khi ăn thịt, giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch như bệnh tim và đột quỵ. Thành phần Quercetin trong hành tây cũng đóng một vai trò nhất định. Các loại rau để ăn cuốn như rau xà lách là chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp giảm sự gây hại đến cho cơ thể do ăn thịt.

Những người "nghiện" đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng

Những người "nghiện" đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng

Đồ ngọt là thực phẩm được mọi lứa tuổi yêu thích vì khả năng kích thích vị giác cao, nhưng nếu không biết kiểm soát thói quen ăn đồ ngọt thì sẽ xảy ra một số hậu quả khó lường.

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