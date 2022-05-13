Chị em phụ nữ thường e ngại làn da sần sùi do mỡ tích tụ, 6 thực phẩm "thần thánh" sau sẽ giúp cải thiện tình trạng ấy

Đây là một hiện tượng tự nhiên xuất hiện như nếp nhăn, không thuộc về bệnh lý, nhưng có rất nhiều phụ nữ muốn điều trị nó vì lý do thẩm mỹ. Hơn nữa, vì có thể nhìn thấy ngay trên da như nếp nhăn và mụn trứng cá nên nó thường được xem là mối lo ngại đáng kể đối với hầu hết chị em phụ nữ.

Khi nhìn hoặc sờ vào có thể thấy bề mặt da gồ ghề, nổi nốt sần ở sâu trong da, hoặc da không đàn hồi và có cảm giác vùng da đó lạnh hơn so với những vùng da khác trên cơ thể.

Cellulite một khi đã hình thành thì không thể loại bỏ hoàn toàn thông qua chế độ ăn uống. Tuy nhiên, có thể giảm thiểu hiện tượng đó và giúp cải thiện sức khỏe làn da bằng cách hấp thụ một số loại thực phẩm lành mạnh. ‘Lipocerafia.com’ giới thiệu các loại thực phẩm tốt cho việc giảm hiện tượng Cellulite.

Đàn ông ít bị hiện tượng cellulite hơn. Vì Cellulite là chất béo tích tụ dưới da và hầu hết đàn ông có mỡ dưới da ở dạng cố định, nhưng phụ nữ thì ngược lại, phần mỡ dưới da của chị em phụ nữ thường có dạng không cố định.

1. Trà xanh

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Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà xanh có thể giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và giảm các tế bào mỡ. Bên cạnh trà xanh, trà gừng và trà bồ công anh cũng chứa chứa các hoạt chất giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo nhanh hơn, ngăn chặn tế bào mỡ phát triển.

2. Nước

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Thực phẩm thanh lọc cơ thể nhanh nhất là nước. Nếu bạn uống nhiều nước đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ nhận thấy làn da của mình được cải thiện đáng kể vào một thời điểm nào đó.

3. Dầu ô-liu

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Những phụ nữ lo ngại về hiện tượng Cellulite có xu hướng tránh tiêu thụ các loại thực phẩm dầu mỡ nói riêng và chất béo nói chung. Tuy nhiên, dầu ô liu là một sự lựa chọn an toàn vì nó là một axit béo thiết yếu giúp cho sức khỏe của tuyến giáp.

Khi chức năng tuyến giáp được cải tiến, quá trình trao đổi chất được đẩy nhanh, dẫn đến quá trình phân hủy chất béo trở nên dễ dàng hơn và tình trạng của da cũng được cải thiện rõ rệt. Để cơ thể hấp thụ đầy đủ dưỡng chất hữu ích từ dầu ô liu, bạn nên ăn thêm dầu ở nhiệt độ thấp mà không cần hâm nóng vào salad thay vì ăn mayonnaise.

4. Ớt bột

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Thực phẩm cay này rất giàu vitamin B6, giúp sửa lại các mô liên kết. Ngoài ra, ớt bột cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện tuần hoàn máu, ngăn ngừa chất béo tích tụ dưới da giúp giảm mỡ hiệu quả hơn.

5. Nghệ tây

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Saffron (Nghệ tây) là một trong những loại gia vị xa xỉ nhất trên thế giới, ngăn chặn tế bào mỡ phát triển vì nó hoạt động như một chất chống viêm mạnh. Loại thảo mộc này cũng cải thiện tình trạng máu lưu thông và làm cho cơ đàn hồi tốt hơn, giúp làn da của bạn trông mịn màng, trắng sáng hơn.

6. Cá

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Nên dần thay thế tiêu thụ các loại thịt đỏ như thịt bò và thịt lợn bằng thịt gà và cá. Đặc biệt, mỡ cá hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa sự hình thành Cellulite. Mỡ cá cũng giúp duy trì bề mặt da mịn màng hơn vì nó góp phần cải thiện mô da tổng thể.