4 lợi ích sức khỏe của dầu oliu mà bạn nên bỏ túi ngay kẻo 'muộn'

Dầu ô liu trong chế độ ăn Địa Trung Hải được biết đến với đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất khác nhau trong dầu oliu hoạt động chống lại nhiều triệu chứng viêm nhiễm trên cơ thể.

Dầu ô liu trong chế độ ăn Địa Trung Hải được biết đến với đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất khác nhau trong dầu oliu hoạt động chống lại nhiều triệu chứng viêm nhiễm trên cơ thể. Tiêu thụ dầu ô liu với rau cũng cải thiện sự hấp thụ vitamin và cải thiện sức khỏe của toàn cơ thể. Dầu ô liu được biết là giúp thúc đẩy một chế độ ăn uống lành mạnh hơn dầu ăn nói chung. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu từ 'Healthline.com' hãy cùng xem tác dụng của dầu ô liu đối với sức khỏe.

Chống tăng đường huyết sau ăn Ảnh minh họa: Internet Dầu ô liu nguyên chất là dầu ô liu chưa được đun nóng và được sản xuất không có chất phụ gia. Dầu ô liu nguyên chất này làm giảm phản ứng đường huyết đối với bữa ăn có chỉ số đường huyết cao ở bệnh nhân tiểu đường. Khi bệnh nhân tiểu đường ăn một bữa ăn có chỉ số đường huyết cao, người ta thấy rằng mức đường huyết tăng ngay sau bữa ăn nếu bữa ăn có bơ hoặc ít chất béo. Tuy nhiên, ngay cả với một bữa ăn có chỉ số đường huyết cao, lượng đường trong máu không tăng mạnh khi tiêu thụ với dầu ô liu.

Giảm Cholesterol Ảnh minh họa: Internet Dầu oliu chứa nhiều chất béo, về mặt trực giác có vẻ không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chất béo chính được tìm thấy trong dầu ô liu là axit béo không bão hòa. Các axit béo không bão hòa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol trong cơ thể và mức cholesterol xấu (LDL). Đặc biệt, nếu bạn thay thế lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có trong dầu ăn thông thường bằng chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu thì hiệu quả càng tăng lên gấp bội. Tiêu diệt các tế bào ung thư Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, các thành phần của dầu ô liu nguyên chất đã được xác nhận là có khả năng thúc đẩy quá trình giết chết tế bào ung thư. Các tế bào ung thư tiếp xúc với thành phần này sẽ bị tiêu diệt trong vòng 30 phút đến một giờ. Quá trình tiêu diệt tế bào tự nhiên diễn ra từ 16 đến 24 giờ và oleocanthal tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Tuy nhiên, ở các tế bào khỏe mạnh thì oleocanthal tạm thời làm ngừng hoạt động của tế bào thay vì thúc đẩy quá trình tiêu diệt. Các tế bào khỏe mạnh tiếp xúc với oleocanthal trở lại bình thường sau một ngày. Chống lại vi khuẩn có hại trong dạ dày Ảnh minh họa: Internet Các nhà vi trùng học Tây Ban Nha đã phát hiện ra rằng dầu ô liu chống lại vi khuẩn trong dạ dày. Dầu ô liu đã tiêu diệt 8 chủng vi khuẩn mạnh mẽ. Tiêu thụ dầu ô liu có thể giúp ích cho sức khỏe đường tiêu hóa. (Theo Kormedi)

5 loại thực phẩm giàu chất béo mà bạn không cần phải tránh Có một sự thay đổi trong nhận thức về chất béo khi những tuyên bố mới được đưa ra nhằm phá vỡ định kiến ​​đối với thực phẩm giàu chất béo. Tuy nhiên, ưu và nhược điểm của việc ăn nhiều chất béo vẫn còn nhiều mâu thuẫn và gay gắt.

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