6 loại thực phẩm giúp giảm cholesterol

Điều gì sẽ xảy ra nếu mức cholesterol của bạn tăng lên sau mỗi lần kiểm tra sức khỏe? Hãy cẩn thận và phải đặc biệt chú ý đến mức LDL hay còn được gọi là 'cholesterol xấu'.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mức cholesterol của bạn tăng lên sau mỗi lần kiểm tra sức khỏe? Hãy cẩn thận và phải đặc biệt chú ý đến mức LDL hay còn được gọi là 'cholesterol xấu'. Tiến sĩ Jorge Plutsky của Brigham and Women's Hospita ở Boston, Mỹ đã khuyên rằng "Để ngăn ngừa bệnh tim thì mức LDL nên được giữ ở mức dưới 100 mg/dL".

Dưới đây là 6 loại thực phẩm mà nhà xuất bản Sức khỏe Harvard đã giới thiệu đểm có thể giúp giảm cholesterol. Cà tím Ảnh minh họa: Internet Chất xơ được chia thành chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan trong nước. Cà tím là loại thực phẩm đặc biệt giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan hòa tan trong nước tạo thành gel, bao bọc cholesterol và làm cho nó thoát ra ngoài cơ thể thay vì tích tụ trong thành động mạch.

Cà rốt Ảnh minh họa: Internet Cà rốt có mùi thơm đặc trưng rất giàu chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan không trực tiếp làm giảm mức LDL nhưng vì nó mang lại cho bạn cảm giác no nên có thể giúp bạn tránh các thực phẩm chứa nhiều cholesterol và giảm cân. Hãy cố gắng tập thói quen ăn cà rốt như một bữa ăn nhẹ. Quả óc chó Ảnh minh họa: Internet Các loại hạt rất tốt cho cơ thể vì chúng rất giàu chất béo không bão hòa. Đặc biệt, quả óc chó chứa nhiều axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật. Axit béo omega-3 có vai trò giảm cholesterol và thanh lọc máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Quả bơ Ảnh minh họa: Internet Trái bơ có thịt mềm rất giàu chất béo không bão hòa cùng với chất xơ. Nó là một loại trái cây phổ biến ngày nay, vì vậy rất dễ dàng để truy cập. Nó tuyệt vời phục vụ trên salad hoặc trên bánh mì nướng. Đậu Ảnh minh họa: Internet Để giảm cholesterol, bạn cần ăn những thức ăn tốt cho cơ thể và tránh ăn các loại carbohydrate tinh chế như gạo trắng hoặc mì ống. Tương tự với phô mai, bơ, kem và thịt đỏ. Thay vào đó, hãy thử nạp protein từ đậu nành. Hoặc ăn đậu Hà Lan hoặc đậu đen nấy chung với gạo hoặc ăn các thực phẩm làm từ đậu nành như sữa đậu nành hoặc đậu phụ, đều là những phương pháp tốt. Cá hồi Ảnh minh họa: Internet Cách giảm cholesterol tốt nhất bạn nên bổ sung lượng protein còn thiếu bằng cá thay vì thịt. Ăn cá hồi là loại cá giàu chất béo omega-3 khoảng hai lần một tuần. Cá ngừ hoặc cá mòi cũng là những lựa chọn thay thế tốt cho cơ thể. (Theo Kormedi)

6 loại thực phẩm tốt cho não và chống lại bệnh alzheimer Có thể mọi người đều biết rõ về các loại thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng nhưng những loại thực phẩm tốt cho não có vẻ vẫn còn khá nhiều người vẫn không hiểu rõ. Nhưng việc theo đuổi một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp não bộ của bạn luôn nhạy bén.

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