5 loại rau giàu protein vô cùng tốt cho sức khỏe mà có thể bạn không biết!

Tạp chí 'Men’s Health' của Mỹ đã giới thiệu 5 loại rau có ích cho quá trình nạp protein.

Ảnh minh họa: Internet Rau là một kho tàng chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, một số loại rau cũng rất giàu protein. Sau đây là top 5 loại rau có ích cho những người muốn nạp protein cho cơ thể theo tạp chí cho sức khỏe của Mỹ "Men’s Health". Đậu ván Ảnh minh họa: Internet Một cốc đậu ván rất tốt khi ăn cùng cơm vào mùa hè vì nó chứa đến 14g protein. Tất nhiên nếu so sánh với thịt hay ức gà (một chén ức gà chứa 43 gam protein) thì không đáng kể. Tuy nhiên, so với các loại rau khác thì nó là một nguồn cung cấp protein dồi dào.

Khoai tây Ảnh minh họa: Internet Mùa hè chính là mùa của khoai tây. Một củ khoai tây chứa đến 7g protein và có hương vị rất ngon sau khi nướng lên hoặc làm khoai tây nghiền hoặc cũng có thể nấu cùng cơm để gạo có mùi thơm hấp dẫn. Ngô Ảnh minh họa: Internet Ngô cũng là loại cây chứa protein mọc nhiều vào mùa hè. Một bắp ngô cỡ trung bình chứa 3g chất xơ và cùng một lượng protein đáng kể. Khi bạn đi ngang qua chợ vào thời điểm này trong năm, mùi thơm ngào ngạt của bắp ngô bốc khói sẽ làm bạn không ngừng nuốt nước bọt.

Bắp cải Ảnh minh họa: Internet Bắp cải là loại thực phẩm rất tốt cho những người có đường ruột yếu vì một chén bắp cải chứa 4g protein cùng với 4g chất xơ có thể hỗ trợ đường tiêu hóa. Cùng với bắp cải thì các loại rau họ cải như bông cải xanh và súp lơ trắng cũng rất giàu protein. Củ cải Ảnh minh họa: Internet Củ cải chứa một lượng lớn protein so với các loại rau củ khác. Thêm nữa củ cải không chứa chất béo và chứa các hoạt tính sinh học betain, hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh. (Theo Kormedi)

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