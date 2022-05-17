Phân biệt Cold Brew và Americano, loại cà phê nào phù hợp cho nhu cầu bản thân và sức khoẻ hơn?

Còn Americano là một loại cà phê espresso, đây là loại cà phê truyền thống của người Mỹ với vị đắng nhẹ hơn cà phê nguyên chất được pha thông thường. Americano được pha bằng cách pha loãng cà phê espresso với nước sôi theo một tỷ lệ nhất định. Ngoài ra, loại cà phê này còn một phiên bản khác được ưa chuộng hơn trên khắp thế giới là Iced Americano (Americano lạnh). Phiên bản này thay vì pha với nước sôi thì sẽ được pha bằng nước lạnh thông thường và cho thêm đá.

Cold Brew là một từ kết hợp giữa từ ‘cold’ nghĩa là lạnh và ‘brew’ nghĩa là đun sôi hoặc pha ủ hay còn được gọi là ‘cà phê Hà Lan’. Theo nghĩa đen, Cold Brew là loại cà phê được pha bằng cách xay nhuyễn cà phê nguyên chất rồi ủ trong nước lạnh suốt một khoảng thời gian dài.

Vậy sự khác biệt giữa Cold Brew và Americano là gì? Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng giữa hai loại cà phê có “ngoại hình” giống nhau này.

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Lý do chính khiến cà phê tốt cho sức khỏe là vì bên trong nó chứa chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa này trong Americano cao hơn trong Cold Brew. Một nhóm nghiên cứu chung tại Đại học Thomas Jefferson và Đại học Philadelphia đã so sánh các thành phần của Cold Brew và Americano, kết quả cho thấy rằng Americano chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn.

Cụ thể, sức chống oxy hóa trung bình ở Americano là 23,77, sức chống oxy hoá trung bình ở Cold Brew là 17,9. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Scientific Reports vào năm 2018 cũng cho thấy Americano có nhiều chất chống oxy hóa hơn so với Cold Brew. Chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ung thư, chống viêm nhiễm, béo phì, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Cold Brew có nhiều thành phần caffein hơn

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Hàm lượng caffeine có trong Cold Brew nhiều hơn Americano. Theo kết quả của một cuộc khảo sát năm 2018 về hàm lượng caffein trong 36 loại hạt cà phê trên thị trường của Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc, hàm lượng caffeine trung bình trong Cold Brew là 212mg/cốc, gấp bốn lần lượng caffeine trong một lon nước tăng lực. Caffeine có một đặc điểm là hàm lượng caffeine càng cao khi thời gian tiếp xúc với nước càng lâu, do đó Cold Brew có thời gian ủ càng lâu thì hàm lượng caffeine càng cao. Hàm lượng caffeine của Americano chỉ khoảng 125mg/cốc.

Nếu hệ tiêu hóa yếu, cà phê Cold Brew sẽ là lựa chọn tốt hơn

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Cold brew sẽ phù hợp và tốt hơn Americano nếu bạn thuộc tuýp người có hệ tiêu hóa yếu. Điều này là do Cold Brew có tính axit ít hơn. Cà phê được pha trong nhiệt nóng càng lâu, các thành phần axit càng phát triển, làm tăng vị đắng và vị chua từ cà phê. Do đó, Americano pha bằng nước nóng có xu hướng đắng và chua hơn Cold Brew được pha lạnh.

Nini Rao, giáo sư hóa học tại Đại học Thomas Jefferson cho biết: “Nếu bạn muốn uống cà phê có độ axit thấp, thì cà phê Cold Brew làm từ hạt cà phê đã được rang có màu đậm (dark-roast) là lựa chọn tốt nhất”. Tính axit cao sẽ gây ra các triệu chứng liên quan đến tiêu hóa như ợ chua. Vì vậy, Cold Brew được khuyến khích cho những ai có dạ dày nhạy cảm hoặc bị đau bụng sau khi uống cà phê.