Hãy thử dùng "loại sữa" này thay vì sữa tiệt trùng thông thường bởi những lợi ích tốt bất ngờ

Sữa hạnh nhân được yêu thích nhiều hơn vì nó chứa ít calo hơn sữa thường và là thức uống thuần chay nên phù hợp cho mọi chế độ ăn.

Ngày càng có nhiều người lựa chọn uống sữa hạnh nhân thay cho sữa tiệt trùng thông thường. Sữa hạnh nhân được làm bằng cách nghiền hạnh nhân và nấu cùng nước, tuy bản thân hạnh phân không chứa sữa nhưng khi nấu lên, hạnh nhân hoà tan cùng nước thành một kết cấu đặc và có màu trắng giống sữa nên được gọi là sữa hạnh nhân. Hãy cùng nhau tìm hiểu hàm lượng dinh dưỡng của sữa hạnh nhân và nó được khuyến khích cho những đối tượng nào nhé. Ít calo, phù hợp cho những người ăn kiêng

Ảnh minh họa Sữa hạnh nhân rất tốt cho người ăn kiêng vì chứa ít calo hơn sữa thông thường. Cụ thể, sữa hạnh nhân chứa 45 calo/200ml, còn sữa thông thường chứa 130 calo/200ml. Ngoài ra, sữa hạnh nhân cũng chứa axit oleic hỗ trợ cho quá trình giảm cân bằng cách ngăn không cho carbohydrate hấp thụ qua các bữa ăn thường được chuyển hóa thành chất béo. Axit oleic cũng giúp cải thiện tình trạng táo bón. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến sữa hạnh nhân thường được thêm một số loại đường như đường tinh luyện vào để tạo vị ngọt nhẹ tương tự như sữa thông thường. Vì vậy, nếu bạn lựa chọn uống sữa hạnh nhân với mục đích giảm cân, nên cân nhắc và kiểm tra kỹ hàm lượng đường trong sữa hạnh nhân và đổi qua uống sản phẩm không đường.

Có thể uống sữa hạnh nhân ngay cả khi mắc hội chứng ‘không dung nạp lactose’ Ảnh minh họa Sữa hạnh nhân không chứa sữa thô nên những người mắc hội chứng ‘không dung nạp lactose’ có thể uống thoải mái. Hội chứng ‘không dung nạp Lactose’ là khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa mà không thể tiêu hóa hoàn toàn đường (loại lactose) có trong sữa. Hội chứng này được đặc trưng bởi sự thiếu hụt lactose và lactase (một loại enzyme phân hủy lactose), gây chướng bụng hoặc đầy hơi trong dạ dày khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Người châu Á thường không có men phân hủy đường lactose nên nhiều người mắc hội chứng ‘không dung nạp lactose’. Ít protein và canxi hơn sữa thông thường Ảnh minh họa Tuy nhiên, sữa hạnh nhân chứa ít protein và canxi hơn sữa thông thường. Xét trên 200ml sữa, sữa thông thường chứa 6g protein, những sữa hạnh nhân chỉ chứa 1g protein. Tùy thuộc vào thành phần của sản phẩm, nhưng nhìn chung sữa hạnh nhân chứa lượng canxi thấp hơn đáng kể so với sữa thông thường. Theo Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hàn Quốc, cứ 10 người thì có 7 người tiêu thụ ít hơn 75% lượng canxi được khuyến nghị. Trong trường hợp này, một số chuyên gia chỉ ra rằng không tốt nếu chỉ tiêu thụ hoàn toàn bằng sữa hạnh nhân, một loại sữa có hàm lượng canxi thấp. Đặc biệt, đối với trẻ em trong thời kỳ phát triển thì càng không thích hợp để tiêu thụ sữa hạnh nhân. Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cảnh báo rằng: "Nếu hạn chế trẻ em ăn các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc động vật, mà thay vào đó lại tiêu thụ nhiều sữa có nguồn gốc thực vật thì có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng."

4 lý do nên ăn "loại trái cây" này thường xuyên hơn Dứa là một trong những loại trái cây nhiệt đới tiêu biểu được yêu thích không chỉ ở châu Á mà các quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, bởi hương vị chua chua ngọt ngọt của nó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hay-thu-dung-loai-sua-nay-thay-vi-sua-tiet-trung-thong-thuong-boi-nhung-loi-ich-tot-bat-ngo-468654.html