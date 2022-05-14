Hãy thử dùng "loại sữa" này thay vì sữa tiệt trùng thông thường bởi những lợi ích tốt bất ngờ

Sống khỏe 14/05/2022 13:50

Sữa hạnh nhân được yêu thích nhiều hơn vì nó chứa ít calo hơn sữa thường và là thức uống thuần chay nên phù hợp cho mọi chế độ ăn.

Ngày càng có nhiều người lựa chọn uống sữa hạnh nhân thay cho sữa tiệt trùng thông thường. Sữa hạnh nhân được làm bằng cách nghiền hạnh nhân và nấu cùng nước, tuy bản thân hạnh phân không chứa sữa nhưng khi nấu lên, hạnh nhân hoà tan cùng nước thành một kết cấu đặc và có màu trắng giống sữa nên được gọi là sữa hạnh nhân. Hãy cùng nhau tìm hiểu hàm lượng dinh dưỡng của sữa hạnh nhân và nó được khuyến khích cho những đối tượng nào nhé.

Ít calo, phù hợp cho những người ăn kiêng

Hãy thử dùng 'loại sữa' này thay vì sữa tiệt trùng thông thường bởi những lợi ích tốt bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sữa hạnh nhân rất tốt cho người ăn kiêng vì chứa ít calo hơn sữa thông thường. Cụ thể, sữa hạnh nhân chứa 45 calo/200ml, còn sữa thông thường chứa 130 calo/200ml. Ngoài ra, sữa hạnh nhân cũng chứa axit oleic hỗ trợ cho quá trình giảm cân bằng cách ngăn không cho carbohydrate hấp thụ qua các bữa ăn thường được chuyển hóa thành chất béo. Axit oleic cũng giúp cải thiện tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, trong quá trình chế biến sữa hạnh nhân thường được thêm một số loại đường như đường tinh luyện vào để tạo vị ngọt nhẹ tương tự như sữa thông thường. Vì vậy, nếu bạn lựa chọn uống sữa hạnh nhân với mục đích giảm cân, nên cân nhắc và kiểm tra kỹ hàm lượng đường trong sữa hạnh nhân và đổi qua uống sản phẩm không đường.

Có thể uống sữa hạnh nhân ngay cả khi mắc hội chứng ‘không dung nạp lactose’

Hãy thử dùng 'loại sữa' này thay vì sữa tiệt trùng thông thường bởi những lợi ích tốt bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sữa hạnh nhân không chứa sữa thô nên những người mắc hội chứng ‘không dung nạp lactose’ có thể uống thoải mái. Hội chứng ‘không dung nạp Lactose’ là khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa mà không thể tiêu hóa hoàn toàn đường (loại lactose) có trong sữa. Hội chứng này được đặc trưng bởi sự thiếu hụt lactose và lactase (một loại enzyme phân hủy lactose), gây chướng bụng hoặc đầy hơi trong dạ dày khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Người châu Á thường không có men phân hủy đường lactose nên nhiều người mắc hội chứng ‘không dung nạp lactose’.

Ít protein và canxi hơn sữa thông thường

Hãy thử dùng 'loại sữa' này thay vì sữa tiệt trùng thông thường bởi những lợi ích tốt bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sữa hạnh nhân chứa ít protein và canxi hơn sữa thông thường. Xét trên 200ml sữa, sữa thông thường chứa 6g protein, những sữa hạnh nhân chỉ chứa 1g protein. Tùy thuộc vào thành phần của sản phẩm, nhưng nhìn chung sữa hạnh nhân  chứa lượng canxi thấp hơn đáng kể so với sữa thông thường. Theo Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hàn Quốc, cứ 10 người thì có 7 người tiêu thụ ít hơn 75% lượng canxi được khuyến nghị.

Trong trường hợp này, một số chuyên gia chỉ ra rằng không tốt nếu chỉ tiêu thụ hoàn toàn bằng sữa hạnh nhân, một loại sữa có hàm lượng canxi thấp. Đặc biệt, đối với trẻ em trong thời kỳ phát triển thì càng không thích hợp để tiêu thụ sữa hạnh nhân. Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cảnh báo rằng: "Nếu hạn chế trẻ em ăn các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc động vật, mà thay vào đó lại tiêu thụ nhiều sữa có nguồn gốc thực vật thì có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng."

4 lý do nên ăn "loại trái cây" này thường xuyên hơn

4 lý do nên ăn "loại trái cây" này thường xuyên hơn

Dứa là một trong những loại trái cây nhiệt đới tiêu biểu được yêu thích không chỉ ở châu Á mà các quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, bởi hương vị chua chua ngọt ngọt của nó.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày lợi ích của sữa hạnh nhân loại thực phẩm tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 47 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?