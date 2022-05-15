"Loại thịt" này cực kỳ tốt cho những phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh

Thịt vịt là một trong những loại thực phẩm tuy nhiều mỡ nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, đặc biệt tốt cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh.
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Cơ thể phụ nữ thời kỳ mãn kinh trải qua nhiều thay đổi khác nhau hàng ngày. Các bữa ăn giàu chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với những người phụ nữ bị các triệu chứng về tinh thần và thể chất do giảm nội tiết tố nữ. ‘Thịt vịt’ - chính là loại thực phẩm tiêu biểu được biết đến giúp cải thiện các triệu chứng mãn kinh. Hãy cùng tìm hiểu về lợi ích của thịt vịt dựa trên các kết quả nghiên cứu.
Thịt vịt giàu vitamin B và khoáng chất
Phụ nữ tuổi mãn kinh thường bị suy giảm trí nhớ, trầm cảm, thể lực giảm sút. Vitamin B1 đặc biệt có nhiều trong thịt vịt có tác dụng cải thiện trí nhớ. Theo 'Sự thật về dinh dưỡng của thịt vịt' từ kết quả nghiên cứu cho thấy thịt vịt chứa nhiều vitamin B1 gấp 4 lần vitamin B1 trong thịt bò và gấp 2 lần vitamin B1 trong thịt gà. Vitamin B2 trong thịt vịt cũng thúc đẩy quá trình sản xuất serotonin, giúp thay đổi tâm trạng. Vitamin nhóm B còn có tác dụng cải thiện sức bền và ngăn ngừa sự suy giảm khả năng tập trung.
Ngoài ra, thịt vịt chứa một lượng lớn các khoáng chất cần thiết như canxi, phốt pho, sắt. Cứ 10g thịt vịt sẽ chứa 15mg canxi, 180mg photpho, 1,7mg sắt. Thịt vịt có thể bổ sung các chất dinh dưỡng dễ bị thiếu trong thời kỳ mãn kinh như canxi. Ngoài ra, thịt vịt chứa hàm lượng axit béo không no cao trên 100g nên có tác dụng phòng chống các bệnh ở người trưởng thành do suy giảm nội tiết tố nữ.
Kết hợp thịt vịt với quế và táo tàu, tránh kết hợp với nước lạnh
Thịt vịt tuy có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng tốt nhất bạn nên tránh ăn với nước lạnh. Theo các chuyên gia, thịt vịt có tính hàn, nhiều mỡ nên nếu ăn với nước lạnh sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa.
Sau khi ăn thịt vịt, uống nước trà ấm sẽ tốt cho dạ dày. Các loại trà giúp tăng nhiệt độ cơ thể tiêu biểu bao gồm trà quế và trà táo tàu.