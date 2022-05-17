5 loại thực phẩm khiến cơ thể 'xì hơi' nhiều hơn bình thường

Nguyên nhân gây ra xì hơi thường có hai nguyên nhân, một là không khí đi vào đường tiêu hóa qua thực quản và một là thức ăn.

Nguyên nhân gây ra xì hơi thường có hai nguyên nhân, một là không khí đi vào đường tiêu hóa qua thực quản và một là thức ăn. Không khí đi vào đường tiêu hóa qua thực quản là điều không thể tránh khỏi vì vậy thông qua tạp chí 'Men's Health' của Mỹ, hãy cùng xem các ý kiến ​​của các chuyên gia về loại thực phẩm nào khiến bạn xì hơi nhiều hơn.

Bông cải xanh Ảnh minh họa: Internet Các loại rau thuộc họ cải như bắp cải và súp lơ rất giàu chất xơ. Chất xơ không dễ bị phá vỡ trong quá trình tiêu hóa của con người và đến ruột già nó trở thành thức ăn cho vi khuẩn đường ruột. Khi vi khuẩn phân hủy chất xơ, các khí như hydro, metan và lưu huỳnh được tạo ra. Ngũ cốc nguyên hạt Ảnh minh họa: Internet Tương tự như vậy, thực phẩm giàu chất xơ sẽ khiến bạn xì hơi nhiều hơn. Không có lý do gì để tránh ăn thực phẩm lành mạnh chỉ vì bạn sợ xì hơi được. Bạn có thể tăng dần lượng ăn để hệ tiêu hóa quen với chất xơ và uống nhiều nước có thể giúp giảm đầy hơi. Nên uống thêm một cốc (200 ml) nước cho mỗi 5 g chất xơ.

Các sản phẩm từ sữa Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn không tiêu hóa tốt lactose có trong sữa, pho mát hoặc sữa chua thì chúng sẽ khiến bạn bị nổi mụn trứng cá. Ngay cả những người từng uống sữa khi còn nhỏ cũng có thể mất khả năng tiêu hóa đường lactose khi lớn lên. Ăn các sản phẩm có hàm lượng lactose thấp có thể làm giảm các triệu chứng xì hơi. Táo Ảnh minh họa: Internet Vỏ táo rất giàu chất xơ và fructose vì vậy, trong một số trường hợp hiếm hoi, những người không thể tiêu hóa đường fructose thường xì hơi khi họ ăn trái cây như chuối và táo. Điều này là do đường fructose không được hệ tiêu hóa hấp thụ sẽ trở thành thức ăn cho vi khuẩn trong ruột già. Soda Ảnh minh họa: Internet Khi bạn uống soda, một số carbon dioxide đi vào đường tiêu hóa của bạn sẽ được bài tiết dưới dạng ợ hơi và phần còn lại là xì hơi. Uống soda không đường có thể tốt hơn. Các chất làm ngọt nhân tạo như sorbitol thường được thêm vào đồ uống có ga, vì chúng không được cơ thể hấp thụ và trở thành thức ăn cho vi khuẩn, có thể gây ra mụn trứng cá. (Theo Kormedi)

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