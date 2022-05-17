Một nhóm nghiên cứu chung từ Khoa Nghiên cứu Y sinh tại Đại học Bern ở Thụy Sĩ và Viện Công nghệ Ý đã đưa ra báo cáo trên tạp chí khoa học quốc tế Science về vấn đề não bộ phân loại cảm xúc tích cực và tiêu cực trong khi ngủ, lưu giữ cảm xúc tích cực và làm suy yếu cảm xúc tiêu cực.

Các chuyên gia phân tích rằng cảm xúc không lắng dịu theo thời gian trong khi ngủ, nhưng giấc ngủ có tác động trực tiếp làm phai nhạt những cảm xúc tiêu cực như tức giận hoặc buồn bã.

Giấc ngủ không REM là “giấc ngủ sâu”, trong đó cả cơ thể và não bộ đều chìm vào giấc ngủ, đồng thời nhịp thở và nhịp tim giảm. Một số giả thuyết đã được đưa ra về chức năng của giấc ngủ REM, chẳng hạn như phục hồi mệt mỏi và hình thành trí nhớ. Ngoài ra, họ cũng cho biết rằng trí nhớ cảm xúc được tích hợp trong vỏ não trước trong giấc ngủ REM.

Nhóm nghiên cứu muốn hiểu quá trình xử lý cảm xúc xảy ra trong giấc ngủ REM . Giấc ngủ có thể được chia thành giấc ngủ REM và giấc ngủ không REM (NREM). Giấc ngủ REM là một “giấc ngủ không sâu”, trong đó cơ thể được thư giãn nhưng bộ não vẫn hoạt động. Trong giai đoạn này, bạn có thể mơ và mắt sẽ chuyển động nhanh, gia đoạn này còn được gọi là giấc ngủ chuyển động mắt nhanh.

Nhóm nghiên cứu đã đo hoạt động tế bào não ở chuột để tiết lộ quá trình tích hợp trí nhớ cảm xúc trong giấc ngủ REM. Các nhà nghiên cứu đã cho chuột tiếp xúc với các kích thích thính giác an toàn và các kích thích khác mang tính rủi ro. Hoạt động của não trong giấc ngủ REM và không REM sau đó đã được ghi lại.

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Kết quả cho thấy các tín hiệu cảm xúc trong giấc ngủ REM đã bị chặn không cho truyền từ các tế bào thần kinh não đến các tế bào thần kinh khác. Đặc biệt, các tín hiệu cảm xúc tiêu cực càng rõ ràng thì xu hướng dễ bị chặn hơn. Cấu trúc của tế bào thần kinh não có thể được chia thành ba phần chính. Dựa trên cơ thể của tế bào thần kinh, có một 'quá trình đuôi gai' nhận tín hiệu từ các tế bào thần kinh khác ở một bên và 'sợi trục' gửi tín hiệu đến các tế bào thần kinh khác ở phía bên kia.

Nhóm nghiên cứu đã xác nhận sự thật rằng các đuôi tế bào thần kinh nhận tín hiệu tích cực trong giấc ngủ REM, nhưng cơ thể tế bào ngừng hoạt động khiến tín hiệu không được truyền đến các tế bào thần kinh khác. Vào ngày chuột lần đầu tiên nhận ra tín hiệu nguy hiểm và tín hiệu an toàn, không có sự khác biệt trong việc chặn hai tín hiệu này, nhưng người ta nhận thấy rằng tín hiệu nguy hiểm bị chặn nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng quá trình này được tối ưu hóa để phân biệt tín hiệu nguy hiểm với tín hiệu an toàn. Nếu hai tín hiệu được truyền đi mà không phân biệt, việc ghi nhớ quá nhiều những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi có thể dẫn đến rối loạn lo âu hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Nhóm nghiên cứu cũng xác nhận bằng một công cụ di truyền quang học, có thể điều chỉnh trí nhớ cảm xúc trong khi ngủ bằng cách kích hoạt hoặc làm ngưng hoạt động cơ thể tế bào của chuột. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Thông qua nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn hiểu rõ hơn về quá trình xử lý cảm xúc của con người trong khi ngủ và mở ra những quan điểm mới cho việc điều trị PTSD và các bệnh lý khác”.