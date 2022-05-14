Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những "thói quen" này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao

Sống khỏe 14/05/2022 12:05

Tập thích nghi với những thói quen mới này để bảo vệ sức khoẻ và duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Tăng huyết áp được mệnh danh là 'kẻ giết người thầm lặng'. Bởi vì có nhiều trường hợp xảy ra ngay cả khi huyết áp tăng đến mức độ nghiêm trọng nhưng không cảm thấy có bất kỳ triệu chứng. Cao huyết áp là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thận, truỵ tim, đột quỵ và các vấn đề về thị lực. Ngoài yếu tố di truyền, yếu tố môi trường cũng là tác nhân dẫn đến bệnh cao huyết áp. Điều này có nghĩa tỷ lệ mắc bệnh cao vì gia đình sống trong cùng một môi trường nên các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Để ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp, nỗ lực giảm ăn các thực phẩm có nhiều muối (natri) và chất béo bão hòa là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể giảm huyết áp một cách tự nhiên bằng cách cải thiện thói quen ăn uống như ăn nhiều trái cây và rau quả và tập thể dục thường xuyên. Trang thông tin y tế và sức khỏe của Mỹ - 'Prevention.com' đã giới thiệu cách kiểm soát huyết áp từ lối sống lành mạnh.

Hít thở sâu

Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những 'thói quen' này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có mức độ căng thẳng và lo lắng cao có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn những người luôn bình tĩnh, biết kiểm soát tinh thần. Vì vậy những người này cần luyện tập hít thở để giải tỏa căng thẳng. Dưới đây là một số cách thở đơn giản và dễ dàng.

Hít vào bằng mũi trong khoảng 4 giây. Giữ hơi thở trong 7 giây và thở ra bằng miệng trong 8 giây. Lúc này, bạn sẽ nghe thấy tiếng vút khi không khí thoát ra từ hai bên lưỡi áp vào vòm miệng. Hít thở như vậy khi căng thẳng có thể hữu ích rất nhiều trong việc giảm huyết áp.

Giảm âm lượng điện thoại

Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những 'thói quen' này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngay cả khi bạn không thể tắt điện thoại di động, bạn cũng nên giảm âm lượng chuông. Một nghiên cứu được công bố trên Hiệp hội Cao huyết áp Hoa Kỳ cho biết việc tiếng chuông điện thoại di động làm tăng huyết áp lên mức điểm 7. Các chuyên gia phân tích rằng sự gián đoạn tạm thời do tiếng chuông điện thoại phát lên bất ngờ làm tinh thần bị giật mình, gia tăng sự bất an.

Đi bộ sau khi dùng bữa tối

Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những 'thói quen' này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Mọi người thường có thói quen ngồi TV ngay sau khi ăn tối. Đây là lý do tại sao hoạt động buổi tối ít và dẫn đến nhiều bệnh xấu, Vận động nhẹ thường xuyên sau khi ăn tối có thể giúp kiểm soát huyết áp của bạn. Đi bộ nhẹ nhàng thay vì tập thể dục nhiều hoặc ở cường độ mạnh là một trong những phương pháp kiểm soát huyết áp hữu hiệu. Vì tình dịch bệnh ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp nên việc ra ngoài sẽ không an toàn, thay vào đó bạn hãy đi lại trong nhà sau khi ăn tối rồi hẳn ngồi xem TV. Như vậy sẽ tránh bị béo bụng và giúp huyết áp ổn định hơn.

Ăn sáng vừa phải, đầy đủ chất

Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những 'thói quen' này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Để giữ huyết áp trong tầm kiểm soát, bạn không nên bỏ qua bữa sáng. Một nhóm nghiên cứu của Israel phát hiện ra rằng những người ăn bữa sáng đầy đủ 700 calo có khả năng kiểm soát lượng thức ăn hấp thụ tốt hơn vào bữa trưa và bữa tối của họ, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Những người ăn sáng đầy đủ có cân nặng và chỉ số huyết áp thấp hơn so với những người ăn sáng ít hoặc không ăn sáng.

Giảm ăn thịt, ăn chay nhiều hơn

Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những 'thói quen' này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nhiều người sẽ khó tin rằng chế độ ăn chay cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp. Nhưng sự thật đã được các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều rau làm giảm huyết áp xuống mức điểm 7. Điều này là do thực phẩm thực vật như rau và các loại hạt chứa ít natri (thành phần làm tăng huyết áp) và nhiều kali (thành phần giúp giảm huyết áp).

Hội chứng ruột kích thích và những thực phẩm nên tránh để điều trị có hiệu quả hơn

Hội chứng ruột kích thích và những thực phẩm nên tránh để điều trị có hiệu quả hơn

Hội chứng ruột kích thích là căn bệnh không gây tử vong cho sức khỏe nhưng lại làm giảm chất lượng cuộc sống một cách đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày bệnh cao huyết áp thay đổi thói quen sống khỏe mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 48 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?