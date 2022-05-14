Ổn định huyết áp không khó, chỉ cần thực hiện đều đặn những "thói quen" này sẽ giúp giảm huyết áp vừa an toàn, vừa hiệu quả cao

Để ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp, nỗ lực giảm ăn các thực phẩm có nhiều muối (natri) và chất béo bão hòa là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể giảm huyết áp một cách tự nhiên bằng cách cải thiện thói quen ăn uống như ăn nhiều trái cây và rau quả và tập thể dục thường xuyên. Trang thông tin y tế và sức khỏe của Mỹ - 'Prevention.com' đã giới thiệu cách kiểm soát huyết áp từ lối sống lành mạnh.

Tăng huyết áp được mệnh danh là 'kẻ giết người thầm lặng'. Bởi vì có nhiều trường hợp xảy ra ngay cả khi huyết áp tăng đến mức độ nghiêm trọng nhưng không cảm thấy có bất kỳ triệu chứng. Cao huyết áp là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thận, truỵ tim, đột quỵ và các vấn đề về thị lực. Ngoài yếu tố di truyền, yếu tố môi trường cũng là tác nhân dẫn đến bệnh cao huyết áp . Điều này có nghĩa tỷ lệ mắc bệnh cao vì gia đình sống trong cùng một môi trường nên các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có mức độ căng thẳng và lo lắng cao có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn những người luôn bình tĩnh, biết kiểm soát tinh thần. Vì vậy những người này cần luyện tập hít thở để giải tỏa căng thẳng. Dưới đây là một số cách thở đơn giản và dễ dàng.

Hít vào bằng mũi trong khoảng 4 giây. Giữ hơi thở trong 7 giây và thở ra bằng miệng trong 8 giây. Lúc này, bạn sẽ nghe thấy tiếng vút khi không khí thoát ra từ hai bên lưỡi áp vào vòm miệng. Hít thở như vậy khi căng thẳng có thể hữu ích rất nhiều trong việc giảm huyết áp.

Giảm âm lượng điện thoại

Ảnh minh họa

Ngay cả khi bạn không thể tắt điện thoại di động, bạn cũng nên giảm âm lượng chuông. Một nghiên cứu được công bố trên Hiệp hội Cao huyết áp Hoa Kỳ cho biết việc tiếng chuông điện thoại di động làm tăng huyết áp lên mức điểm 7. Các chuyên gia phân tích rằng sự gián đoạn tạm thời do tiếng chuông điện thoại phát lên bất ngờ làm tinh thần bị giật mình, gia tăng sự bất an.

Đi bộ sau khi dùng bữa tối

Ảnh minh họa

Mọi người thường có thói quen ngồi TV ngay sau khi ăn tối. Đây là lý do tại sao hoạt động buổi tối ít và dẫn đến nhiều bệnh xấu, Vận động nhẹ thường xuyên sau khi ăn tối có thể giúp kiểm soát huyết áp của bạn. Đi bộ nhẹ nhàng thay vì tập thể dục nhiều hoặc ở cường độ mạnh là một trong những phương pháp kiểm soát huyết áp hữu hiệu. Vì tình dịch bệnh ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp nên việc ra ngoài sẽ không an toàn, thay vào đó bạn hãy đi lại trong nhà sau khi ăn tối rồi hẳn ngồi xem TV. Như vậy sẽ tránh bị béo bụng và giúp huyết áp ổn định hơn.

Ăn sáng vừa phải, đầy đủ chất

Ảnh minh họa

Để giữ huyết áp trong tầm kiểm soát, bạn không nên bỏ qua bữa sáng. Một nhóm nghiên cứu của Israel phát hiện ra rằng những người ăn bữa sáng đầy đủ 700 calo có khả năng kiểm soát lượng thức ăn hấp thụ tốt hơn vào bữa trưa và bữa tối của họ, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Những người ăn sáng đầy đủ có cân nặng và chỉ số huyết áp thấp hơn so với những người ăn sáng ít hoặc không ăn sáng.

Giảm ăn thịt, ăn chay nhiều hơn

Ảnh minh họa

Nhiều người sẽ khó tin rằng chế độ ăn chay cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp. Nhưng sự thật đã được các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều rau làm giảm huyết áp xuống mức điểm 7. Điều này là do thực phẩm thực vật như rau và các loại hạt chứa ít natri (thành phần làm tăng huyết áp) và nhiều kali (thành phần giúp giảm huyết áp).