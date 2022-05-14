5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân

Nếu bạn ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ mà không tập thể dục vào cuối tuần, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng cân vào sáng thứ Hai. Trang web 'India.com' đã chia sẻ một số thói quen cuối tuần làm hỏng nỗ lực giảm cân của chúng ta.

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta thường dành thời gian cuối tuần nằm trên giường xem TV hoặc ăn những món yêu thích tại nhà hàng “ruột”. Đây chính là những việc làm quen thuộc của người thành phố “tối mặt tối mũi” suốt một tuần và dành thời gian rảnh rỗi những ngày cuối tuần để thư giãn.

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giảm cân. Nhưng nếu ngủ hơn 10 tiếng vào cuối tuần, bạn có nguy cơ bị béo phì, tiểu đường và viêm mãn tính. Thay vào đó, tốt nhất nên ngủ ít nhất ​​7-8 tiếng và nhiều nhất là 10 tiếng vào cuối tuần, nếu trong tuần bạn không ngủ đủ giấc thì cuối tuần hãy thưởng cho bản thân 10 tiếng để ngủ nhưng đừng ngủ quá lượng thời gian trên. Thả lỏng một chút vào cuối tuần cũng không sao, nhưng đừng phá hỏng hoàn toàn thói quen ngủ của bạn.

2. Thích đi ăn bên ngoài

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Một cách tuyệt vời để thư giãn là hãy lên kế hoạch và dành nhiều thời gian cho bữa trưa và bữa tối với bạn bè và gia đình vào những ngày cuối tuần. Nhưng hãy cẩn thận những gì bạn ăn khi ăn ở ngoài. Nếu bạn đang ăn kiêng và có kế hoạch đi ăn bên ngoài như đi dã ngoại, hãy chuẩn bị đồ ăn nấu sẵn tại nhà. Nếu bạn chọn từ thực đơn của nhà hàng, hãy chọn đồ nướng hoặc tốt nhất chọn các món rau sẽ tốt hơn là lựa chọn đồ ăn nhiều dầu mỡ.

3. Bỏ qua bữa sáng

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Bỏ bữa khiến bạn đói, vì vậy bạn không kiểm soát được bữa ăn tiếp theo dẫn đến ăn quá nhiều. Thông thường, vào cuối tuần, mọi người thường bỏ qua bữa sáng và ăn một bữa thịnh soạn vào bữa trưa, nhưng thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất mà còn khiến lượng đường trong máu dao động bất thường. Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng bạn cũng nên ăn sáng bởi vì nó là bữa ăn chứa đầy đủ chất giúp cung cấp năng lượng hoạt động cho một ngày.

4. Bỏ qua việc tập thể dục

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Nếu bạn muốn tránh tăng cân vào cuối tuần, đừng lười mà hãy cố gắng tập thể dục. Bạn không cần phải đến phòng tập gym, thay vào đó hãy chạy bộ hoặc đi bộ tầm 30 phút tại khu đang sinh sống hay công viên là đủ.

5. Uống rượu quá nhiều

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Có vẻ sẽ không hoàn hảo nếu kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần không có sự hiện diện loại rượu mà bạn yêu thích. Bạn được phép uống, nhưng không nên uống quá nhiều. Nếu bạn có một cuộc họp hay một cuộc gặp mặt và có kế hoạch đi uống vài ly, hãy quyết định trước bạn nên uống bao nhiêu là đủ. Nếu bạn uống rượu với bạn bè hoặc người yêu, hãy cẩn thận hơn về mức độ uống của mình.