5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân

Sống khỏe 14/05/2022 12:10

Cuối tuần luôn là thời gian quý báu để thư giãn và tận hưởng cuộc sống, nhưng nhiều người thường không để ý đến việc làm khi nghỉ ngơi tại nhà khiến quá trình giảm cân ít có hiệu quả cao.

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta thường dành thời gian cuối tuần nằm trên giường xem TV hoặc ăn những món yêu thích tại nhà hàng “ruột”. Đây chính là những việc làm quen thuộc của người thành phố “tối mặt tối mũi” suốt một tuần và dành thời gian rảnh rỗi những ngày cuối tuần để thư giãn.

5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu bạn ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ mà không tập thể dục vào cuối tuần, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng cân vào sáng thứ Hai. Trang web 'India.com' đã chia sẻ một số thói quen cuối tuần làm hỏng nỗ lực giảm cân của chúng ta.

1. Ngủ nướng quá nhiều

5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giảm cân. Nhưng nếu ngủ hơn 10 tiếng vào cuối tuần, bạn có nguy cơ bị béo phì, tiểu đường và viêm mãn tính. Thay vào đó, tốt nhất nên ngủ ít nhất ​​7-8 tiếng và nhiều nhất là 10 tiếng vào cuối tuần, nếu trong tuần bạn không ngủ đủ giấc thì cuối tuần hãy thưởng cho bản thân 10 tiếng để ngủ nhưng đừng ngủ quá lượng thời gian trên. Thả lỏng một chút vào cuối tuần cũng không sao, nhưng đừng phá hỏng hoàn toàn thói quen ngủ của bạn.

2. Thích đi ăn bên ngoài 

5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một cách tuyệt vời để thư giãn là hãy lên kế hoạch và dành nhiều thời gian cho bữa trưa và bữa tối với bạn bè và gia đình vào những ngày cuối tuần. Nhưng hãy cẩn thận những gì bạn ăn khi ăn ở ngoài. Nếu bạn đang ăn kiêng và có kế hoạch đi ăn bên ngoài như đi dã ngoại, hãy chuẩn bị đồ ăn nấu sẵn tại nhà. Nếu bạn chọn từ thực đơn của nhà hàng, hãy chọn đồ nướng hoặc tốt nhất chọn các món rau sẽ tốt hơn là lựa chọn đồ ăn nhiều dầu mỡ.

3. Bỏ qua bữa sáng

5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bỏ bữa khiến bạn đói, vì vậy bạn không kiểm soát được bữa ăn tiếp theo dẫn đến ăn quá nhiều. Thông thường, vào cuối tuần, mọi người thường bỏ qua bữa sáng và ăn một bữa thịnh soạn vào bữa trưa, nhưng thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất mà còn khiến lượng đường trong máu dao động bất thường. Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng bạn cũng nên ăn sáng bởi vì nó là bữa ăn chứa đầy đủ chất giúp cung cấp năng lượng hoạt động cho một ngày.

4. Bỏ qua việc tập thể dục

5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nếu bạn muốn tránh tăng cân vào cuối tuần, đừng lười mà hãy cố gắng tập thể dục. Bạn không cần phải đến phòng tập gym, thay vào đó hãy chạy bộ hoặc đi bộ tầm 30 phút tại khu đang sinh sống hay công viên là đủ.

5. Uống rượu quá nhiều

5 thói quen thường làm vào cuối tuần ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân của bản thân - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Có vẻ sẽ không hoàn hảo nếu kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần không có sự hiện diện loại rượu mà bạn yêu thích. Bạn được phép uống, nhưng không nên uống quá nhiều. Nếu bạn có một cuộc họp hay một cuộc gặp mặt và có kế hoạch đi uống vài ly, hãy quyết định trước bạn nên uống bao nhiêu là đủ. Nếu bạn uống rượu với bạn bè hoặc người yêu, hãy cẩn thận hơn về mức độ uống của mình.

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay

Khi đi máy bay, được phép và không nên ăn những loại thực phẩm nào để bảo vệ bụng suốt chuyến bay

Chúng ta thường có thói quen ăn uống khi ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài, đặc biệt khi đi máy bay nhưng cần phải lưu ý món ăn đó để bụng được ổn định.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày thói quen xấu ảnh hưởng đến giảm cân thói quen cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 46 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?