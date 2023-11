5 lý do để lựa chọn ăn loại thực phẩm "thần thánh" này, rất thích hợp cho mùa hè sắp tới

Hãy chọn những quả dưa chuột không quá dày và có hình dáng thon dài. Cuống phải tươi và phần ruột (thịt) phải chắc, giòn. Nếu muốn bảo quản lâu, hãy bọc chúng lại bằng giấy báo và cho vào tủ lạnh. Vậy tại sao chúng ta nên ăn dưa chuột? Hãy cùng tìm hiểu qua những điều sau đây do trang web 'Eat This Not That' của Mỹ chia sẻ.

Ổn định chỉ số đường huyết