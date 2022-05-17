5 lý do để lựa chọn ăn loại thực phẩm "thần thánh" này, rất thích hợp cho mùa hè sắp tới

Hãy chọn những quả dưa chuột không quá dày và có hình dáng thon dài. Cuống phải tươi và phần ruột (thịt) phải chắc, giòn. Nếu muốn bảo quản lâu, hãy bọc chúng lại bằng giấy báo và cho vào tủ lạnh. Vậy tại sao chúng ta nên ăn dưa chuột? Hãy cùng tìm hiểu qua những điều sau đây do trang web 'Eat This Not That' của Mỹ chia sẻ.

Để ngăn ngừa bệnh tiểu đường, nên lập kế hoạch ăn kiêng chủ yếu các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Chỉ số đường huyết cho biết tốc độ đường huyết tăng lên sau khi ăn một lượng thức ăn nhất định. Loại thực phẩm có chỉ số đường huyết dưới 55 được cho là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, may mắn thay dưa chuột có chỉ số đường huyết chỉ 15.

Nếu bạn ăn một quả dưa chuột, bạn có thể hấp thụ được hơn một nửa lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày. Dưa chuột cũng rất giàu chất xơ cùng với magiê và kali. Ngoài ra, vì chứa ít calo nên dưa chuột có thể giúp bạn kiểm soát được cân nặng của bản thân. Tốt hơn hết bạn nên rửa sạch dưa chuột và ăn cả vỏ do chất xơ thường có trong vỏ.

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Dưỡng da và chăm sóc da

Không phải ngẫu nhiên mà các loại mỹ phẩm có chứa thành phần dưa leo như xà phòng, kem dưỡng ẩm, mặt nạ, xịt khoáng. Nước ép dưa chuột làm ẩm da và làm dịu khi da bị kích ứng. Nếu bạn xay nhuyễn hoặc cắt mỏng dưa chuột rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng, tinh chất trong dưa chuột sẽ làm mát vùng da nóng rát ấy và làm dịu vùng da ửng đỏ.

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Cấp nước

60% cơ thể chúng ta là nước. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa thân nhiệt, duy trì huyết áp, vận chuyển oxy và loại bỏ các chất cặn bã, độc hại. Khi nhiệt độ tăng lên, lượng mồ hôi bài tiết ra ngoài cũng nhiều hơn, vì vậy việc cấp nước cho cơ thể càng quan trọng hơn. Thay vì uống những loại thức uống có ga hay nước giải nhiệt có đường thì hãy lựa chọn ăn dưa chuột. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 95% dưa chuột là nước. Nếu bạn ăn 120g dưa chuột, bạn có thể hấp thụ được 114g nước tương đương với việc uống nước thông thường.

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Giảm chứng táo bón

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Jadabfer, Ấn Độ, phần hạt trắng của dưa chuột có tác dụng ngăn ngừa táo bón. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania ở Mỹ cũng phát hiện ra rằng dưa chuột làm giảm chứng táo bón do dưa chuột chứa nhiều nước và chất xơ.