Điều đầu tiên bạn nên làm cho sức khỏe của phổi là bỏ thuốc lá. Nguyên nhân do thuốc lá chiếm 87% số ca tử vong do ung thư phổi. Tất nhiên, ngay cả những người không hút thuốc cũng có thể bị ung thư phổi.

Điều đầu tiên bạn nên làm cho sức khỏe của phổi là bỏ thuốc lá. Nguyên nhân do thuốc lá chiếm 87% số ca tử vong do ung thư phổi. Tất nhiên, ngay cả những người không hút thuốc cũng có thể bị ung thư phổi. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể ngăn ngừa ung thư phổi ngoài việc bỏ thuốc lá? Về vấn đề này, 'Reader's Digest' đã giới thiệu 4 loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa ung thư phổi.

Các loại rau họ cải Ảnh minh họa: Internet Các loại rau họ cải như súp lơ, cải Brussels và bông cải xanh rất giàu chất sulforaphane. Chất này có chứa lưu huỳnh và có tác dụng chống ung thư tuyệt vời. Các loại rau họ cải cũng chứa một hợp chất gọi là indole-3-carbinol. Thành phần này có tác dụng điều trị những tổn thương mà chất gây ung thư gây ra cho tế bào trước khi chúng chuyển thành ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều các loại rau họ cải này có thể giảm nguy cơ ung thư phổi tới 40%.

Các loại rau củ quả có màu sắc khác nhau Ảnh minh họa: Internet Một loại carotenoid được gọi là beta-cryptoxanthin có nhiều trong trái cây và rau quả màu vàng hoặc đỏ có tác dụng bảo vệ cơ thể đối với những người hút thuốc. Carotenoid là một nhóm các sắc tố màu vàng hoặc đỏ phân bố rộng rãi trong thực vật. Một nghiên cứu từ Singapore Chinese Health Study cho thấy chế độ ăn giàu beta-cryptoxanthin làm giảm nguy cơ ung thư phổi chỉ còn 25% so với 37% ở những người hút thuốc ban đầu. Cá Ảnh minh họa: Internet Theo một số nghiên cứu, tiêu thụ mỡ động vật có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi của những người hút thuốc lá. Bạn có thể giảm thiểu tác động này bằng cách thay thế thịt và mỡ động vật bằng những loại cá giàu chất béo omega-3. Các loại rau giàu axit folic Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn hút thuốc, bạn nên ăn thực phẩm giàu axit folic. Axit folic là một loại vitamin B, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi các chất gây ung thư trong thuốc lá. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Anderson phát hiện ra rằng những người từng hút thuốc có thể giảm tới 40% nguy cơ ung thư phổi khi họ bổ sung đủ axit folic từ chế độ ăn uống. Hút thuốc cũng giống như uống rượu sẽ khiến cơ thể bạn cạn kiệt axit folic. (Theo Kormedi)

3 lý do đáng ngạc nhiên về lý do vì sao cơ thể cần cà phê Cà phê không chỉ chứa caffeine mà còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa (chống lão hóa) khác nhau như hợp chất polyphenol có lợi cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa ung thư gan.

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