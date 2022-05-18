6 sự kết hợp thực phẩm tốt cho cơ thể

Tuy nhiên, có những loại thực phẩm không thể kết hợp với nhau được dù bạn luôn nghĩ chúng có thể kết hợp với nhau. Nếu xét về mùi vị thì có vẻ hợp nhau nhưng khi xét về sức khỏe thì sự kết hợp thực phẩm lại có tác dụng ngược lại. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu như 'parenting.firstcry.com', chúng ta hãy cũng xem 6 cách kết hợp thực phẩm không tương thích để có thể hạn chế ăn chúng.

Có một số loại thực phẩm kết hợp với nhau không chỉ gia tăng mùi vị mà còn bổ trợ nhau giúp tăng tỷ lệ hấp thụ trong cơ thể. Những sự kết hợp thực phẩm này được gọi là thực phẩm kết hợp tốt với nhau. Ví dụ, táo và sô cô la rất hợp với nhau. Điều này là do flavonoid trong sô cô la và quercetin trong táo kết hợp với nhau để tạo ra chất chống oxy hóa mạnh mẽ loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể.

Canxi là một trong những chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho trẻ đang phát triển. Canxi giúp tăng cường độ chắc khỏe và mật độ xương và giúp cơ thể cao lên.

Rau bina, được coi là một loại rau siêu thực phẩm và cá cơm được gọi là vua canxi và là thực phẩm tiêu biểu có hàm lượng canxi cao. Vì vậy, các bà mẹ có con đang lớn thường chế biến món rau bina xào cá cơm làm món ăn kèm.

Tuy nhiên, việc ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau không được khuyến khích. Điều này là do axit oxalic (một thành phần axit hữu cơ trong rau bina) làm cản trở sự hấp thụ canxi trong cá cơm. Do axit oxalic đi vào cơ thể sẽ kết hợp với canxi trong cơ thể chuyển hóa thành canxi oxalat nên tốc độ hấp thụ canxi giảm xuống.

Cà chua + Đường

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là một loại trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất khác nhau, bao gồm chất chống oxy hóa lycopene. Mặc dù là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người ăn nó đã cho thêm đường để giúp tạo độ ngọt. Tuy nhiên, nếu bạn nhúng cà chua vào nước đường thì vitamin B trong cà chua sẽ được sử dụng để phân hủy đường. Do đó tỷ lệ hấp thụ trong cơ thể sẽ giảm xuống.

Vì lycopene trong cà chua sẽ tăng khả năng hấp thụ trong cơ thể khi nấu chín nhẹ, nên tốt hơn là bạn nên đun sôi chúng trong nước hoặc xào chúng trong dầu ô liu. Nếu không thích vị nhạt của cà chua thì tốt hơn hết bạn nên nêm một chút muối.

Phô mai + các loại đậu

Ảnh minh họa: Internet

Ăn phô mai cùng các loại đậu có thể gây đầy hơi và chướng bụng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa, nên ăn hai loại thức ăn này riêng biệt trong mỗi bữa ăn.

Sữa + Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp giữa sữa và chuối sẽ khiến cơ thể mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và trong khoảng thời gian đó bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Nếu bạn thích sữa lắc chuối thì hãy thêm một chút bột quế hoặc nhục đậu khấu để giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Quả hạch + Dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Protein trong các loại hạt và chất béo trong dầu ô liu không kết hợp tốt với nhau và có thể cản trở quá trình tiêu hóa.

Thịt cừu + Tôm

Ảnh minh họa: Internet

Trong các bữa tiệc hoặc trong nhà hàng buffet có thể có lúc bạn sẽ ăn thịt cừu và tôm cùng một lúc. Tiêu thụ hai loại thực phẩm này cùng nhau có thể làm căng dạ dày của bạn hoặc gây ra các vấn đề tiêu hóa khác.

(Theo Kormedi)