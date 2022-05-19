3 lý do đáng ngạc nhiên về lý do vì sao cơ thể cần cà phê

Cà phê không chỉ chứa caffeine mà còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa (chống lão hóa) khác nhau như hợp chất polyphenol có lợi cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa ung thư gan.

Cà phê không chỉ chứa caffeine mà còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa (chống lão hóa) khác nhau như hợp chất polyphenol có lợi cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa ung thư gan. Mặt khác, nó có thể gây ra các tác dụng phụ như mất ngủ, trào ngược dạ dày, tim đập nhanh, đổi màu răng. Tuy nhiên tùy theo cơ thể mà có người nên và không nên uống cà phê. Vậy làm thế nào để biết ai nên uống cà phê. Những người cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy từ tư thế ngồi Ảnh minh họa: Internet Những người bị huyết áp thấp thì việc đứng dậy sau khi ngồi một lúc lâu khiến máu dồn xuống chân không lên não kịp và xảy ra choáng váng. Vì lý do này, huyết áp có thể hạ xuống ngay cả khi vừa ăn xong. Lee Hae Young, giáo sư về tim mạch tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết "Có một cách tốt để tăng huyết áp là bạn luôn di chuyển chân để tăng lượng máu tuần hoàn lên não". Ông cũng nói thêm rằng "Những người bị huyết áp thấp và thường xuyên kêu chóng mặt khi ngồi dậy và đứng dậy thì tôi khuyên bạn nên uống 1-2 tách cà phê để tăng nhịp tim giúp tuần hoàn máu tốt hơn".

Những người quan tâm đến sức khỏe của xương Một số người có định kiến ​​rằng uống cà phê có hại cho sức khỏe của xương. Tuy nhiên, ngược lại là nếu phụ nữ sau mãn kinh uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe của xương. Cà phê có chứa estrogen, axit chlorogenic (tác dụng chống oxy hóa) và diterpene (tác dụng chống viêm) có tác dụng tốt cho sức khỏe của xương. Park Sang Min, giáo sư tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết "Uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày có thể ngăn ngừa gãy xương và giúp xương khỏe mạnh. Uống một tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ loãng xương tới 33% và uống hai cốc mỗi ngày là 36%".

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng caffein, một trong những thành phần của cà phê đang cản trở sự hấp thụ canxi và gây loãng xương. Tuy nhiên, mức độ caffeine gây loãng xương là trên 330 mg mỗi ngày, tương đương với việc uống 600ml (3 cốc) cà phê mỗi ngày. Những người lo ngại về bệnh ung thư gan Vào năm 2018, Hiệp hội Gan Hàn Quốc, nơi một tập hợp các chuyên gia gan và các nhà khoa học y tế hàng đầu đã xuất bản một hướng dẫn cho bệnh nhân mắc bệnh gan mãn tính rằng uống cà phê giúp ngăn chặn sự xuất hiện của ung thư gan. Các khuyến nghị này được thiết lập như là hướng dẫn cho các bác sĩ chuyên khoa gan khi điều trị cho bệnh nhân của mình. Việc cà phê tốt cho sức khỏe của gan đã có từ lâu. Dựa trên kết quả của nhiều nghiên cứu ở nước ngoài, Hiệp hội Gan Hàn Quốc đã thông báo tác dụng ức chế ung thư gan của cà phê trong hướng dẫn y tế của mình như một loại đồ uống hỗ trợ giảm bệnh chính thức. Các tác động sức khỏe của cà phê là do các chất chống oxy hóa khác nhau như axit chlorogenic và magie. Khi các chất này vào cơ thể, chúng sẽ cải thiện khả năng gây ra tình trạng viêm nhiễm và giúp ngăn ngừa ung thư. (Theo Kormedi)

4 lợi ích sức khỏe của dầu oliu mà bạn nên bỏ túi ngay kẻo 'muộn' Dầu ô liu trong chế độ ăn Địa Trung Hải được biết đến với đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất khác nhau trong dầu oliu hoạt động chống lại nhiều triệu chứng viêm nhiễm trên cơ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ly-do-dang-ngac-nhien-ve-ly-do-vi-sao-co-the-can-ca-phe-469624.html