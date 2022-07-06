Nem rán - làm sao để nem không chảy nước hay rách lá?

Nem rán là món ăn phổ biến, quen thuộc. Trong quá trình làm nhân nem nhớ kỹ 1 bước, đảm bảo nem không chảy nước, rách lá, để nguội vẫn giòn tan.

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Nhân nem tránh cho nguyên liệu có nhiều nước

Muốn nem không bị chảy nước nhất định bạn phải cân đối trong vấn đề nguyên liệu đừng sử dụng quá nhiều nguyên liệu chứa nhiều nước như củ đậu, giá đỗ làm nhân. Hoặc bạn cho ít miến quá hay miến ngâm bị nhũn cũng là nguyên nhân khiến nem bị chảy nước.

Trộn thịt và trứng trước sau đó mới trộn nguyên liệu

Bạn nên trộn thịt và lòng đỏ trứng trước cho đều rồi mới cho tiếp các nguyên liệu còn lại vào, đừng sử dụng lòng trắng trứng vì sẽ khiến nem sau khi cuốn xong dễ bị chảy nước.

Trộn nhân xong phải cuốn nem ngay

Trộn nhân xong phải cuốn ngay và đem chiên luôn, bạn không được để lâu vì nguyên liệu sẽ bị ra nước nhiều hơn đấy. Để nem khi chiên được vàng giòn thì nên phết 1 lớp mỏng giấm lên mặt bánh tráng và nhớ là sử dụng bánh tráng dày dặn đừng chọn loại bánh tráng mỏng quá.

Vừa cuốn nem vừa phải rán liền

Nem cuốn xong nên rán ngay tránh để sẽ ra nước, có thể vừa cuốn vừa rán. Lửa khi rán nem lúc đầu cho to vừa, sau khi nem đã se mặt thì nên để lửa nhỏ vừa để nem vừa chín nhân bên trong vừa vàng vỏ bên ngoài, để lửa to quá vỏ nem dễ bị cháy nhé! Chảo dùng để rán nem nên dùng loại sâu lòng, nem rán ngập dầu sẽ vàng ngon mà không bị cháy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nem-ran-lam-sao-de-nem-khong-chay-nuoc-hay-rach-la-480974.html