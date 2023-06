Cách rửa rau sạch, loại bỏ mọi độc tố

Để nguyên lá trước khi rửa

Nhiều chị em nội trợ chia sẻ trong hội nhóm về các món ăn như: rau mồng tơi, rau đay, rau cải thảo nấu canh hay đậu bắp luộc, cải bó xôi luộc rất ngon. Tuy nhiên, cách giúp rau giữ nhiều chất dinh dưỡng và giữ lại phần rau tươi thì nhiều chị em chưa biết. Theo các chuyên gia, thói quen của đa số người nội trợ hiện nay là cắt hoặc ngắt rau trước, sau đó mới đem rửa. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng viện Dinh dưỡng Quốc gia thì bạn nên làm theo quy trình ngược lại: rửa trước, cắt sau như thế sẽ giữ lại nhiều chất dinh dưỡng và vệ sinh hơn.

Rửa rau còn nguyên lá. Ảnh: Internet

Nếu cắt rau trước rồi mới rửa sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc của rau với nước. Vì điều đó, các chất dinh dưỡng trong rau, cụ thể như vitamin C, Kali và khoáng chất bị dễ bị hòa tan và mất đi. Rau sau khi cắt, lại bị ngâm vào nước sẽ bị tổn thất từ 14-23%, nếu ngâm trong 1 đêm thì lượng vitamin C gần như bị thất thoát hoàn toàn. Các chất dinh dưỡng khác như vitamin nhóm B hoặc khoáng chất và protein tan trong nước cũng tương tự. Do đó, chị em nên hạn chế cắt rời rau thay vì giữ nguyên lá trước khi rửa.