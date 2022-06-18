Liệu dầu ăn bạn đang dùng là tốt hay xấu?

Hầu hết thức ăn ngày nay được chế biến với dầu ăn dù chúng ta có tin hay không. Rất nhiều công ty sản xuất các loại thực phẩm chế biến sẵn này không cho bạn biết, nhưng “ý thức chung” sẽ làm nổi bật điều đó cho bạn. Dù theo cách nào đi chăng nữa, bạn vẫn sử dụng dầu vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, nhưng bạn có biết liệu loại dầu bạn đang sử dụng có tốt cho bạn không? Có rất nhiều loại dầu có sẵn trên thị trường, và nếu không cẩn thận, bạn có thể sử dụng không đúng. Tuy nhiên, mặc dù nó có thể quy định một loại dầu cụ thể phù hợp với bạn, nhưng nhu cầu sử dụng nó một cách điều độ vẫn là rất quan trọng. Do đó, chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về các loại dầu tốt nhất và không tốt để sử dụng trong nhà bếp của bạn và rất nhiều trong số chúng có thể khiến bạn bị sốc…

Dầu ô liu là một trong những lựa chọn tốt nhất khi sử dụng dầu ăn trong nhà bếp của bạn vì nó được làm từ quả ô liu chín và rất giàu lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Bạn có thể sử dụng dầu này cho những món như nướng, xào hoặc thêm vào món salad và bánh mì. Tuy nhiên, nó có thể không phải là tốt nhất để sử dụng để chiên ngập dầu vì nó có thời gian phân hủy và chế biến chậm khi đặt trên nhiệt.

Dầu bơ

Sử dụng dầu bơ trong nhà bếp có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn vì nó chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn, rất tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn. Dầu bơ cũng rất tốt để duy trì mức cholesterol khỏe mạnh và cải thiện sự hấp thụ và sử dụng nhiều khoáng chất mà cơ thể cần để hoạt động hiệu quả. Dầu này có tỷ lệ khói cao, do đó, nó rất lý tưởng để chiên, rán và xào.

Dầu dừa

Dầu dừa có thể khác nhau tùy theo đối tượng sử dụng, nhưng dù theo cách nào thì cũng nên thận trọng khi sử dụng vì nó chứa nhiều chất béo bão hòa. Dầu dừa được cho là có chứa một số axit béo mà cơ thể phân hủy không dễ dàng, vì vậy đối với những người bị cholesterol, tốt nhất nên tránh loại dầu này.

Dầu mè

Dầu mè được cho là một trong những loại dầu tốt nhất cho sức khỏe tim mạch và an toàn để tiêu thụ. Nó tốt cho việc nấu ăn, và sẽ rất tốt cho việc chế biến các món xào, nước sốt và salad. Nó được chiết xuất từ tự nhiên và không sử dụng chất bảo quản.

Dầu hạt nho

Sử dụng dầu hạt nho có thể được coi là một lựa chọn tuyệt vời vì chất béo bão hòa của nó thấp đáng kể nhưng lại có tỷ lệ khói cao. Như vậy, nó rất tốt cho việc nấu ăn và dùng để nướng. Bên cạnh đó có thể thêm vào rau và salad làm cho món ăn bạn hoàn hảo hơn.

Dầu hạt cải

Dầu hạt cải có điểm bốc khói lớn so với nhiều loại dầu khác và do đó, rất tốt cho việc nấu nướng ở nhiệt độ cao. Nó không có nhiều hương vị như nhiều loại dầu khác, vì vậy, dùng nó để làm tăng hương vị của món salad và nước sốt có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Hạt cải không có nhiều chất béo bão hòa nên nó là một lựa chọn tuyệt vời.

Dầu hạt cải

Dầu cọ

Dầu cọ có thể không phải là một trong những loại dầu tốt nhất để sử dụng vì nó chứa nhiều chất béo bão hòa và có thể là một thành phần nguy cơ đối với những người bị bệnh tim và tiểu đường. Nhiều người có xu hướng sử dụng nó sau đó để ráo trong khăn giấy - điều đó vẫn không làm cho nó an toàn.

Dầu hướng dương

Dầu hướng dương giàu vitamin E, ít hương vị, nhưng có điểm bốc khói cao. Loại dầu này chứa nhiều omega-6, là chất chống viêm (chống lại các omega-3 gây viêm). Bạn không nên tiêu thụ quá nhiều omega này vì nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể.

Dầu lạc

Dầu lạc là một lựa chọn tuyệt vời để sử dụng trong nhà bếp nhưng trong dầu có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao nhất. Nó có hương vị độc đáo để làm cho món ăn của bạn trở nên nổi bật.

Dầu đậu nành

Dầu này là một chiết xuất từ ​​thực vật (đậu nành) và là một trong những loại dầu thường được sử dụng để nấu ăn. Dầu đậu nành nổi tiếng về khả năng làm khô và được sử dụng rộng rãi như một sản phẩm cơ bản để làm mực in và sơn dầu.

Dầu ngô

Nó được sử dụng chủ yếu để nấu nướng ở nhiệt độ cao như chiên do điểm bốc khói cao. Dầu ngô cũng được sử dụng để làm bơ thực vật và không đắt như các loại dầu khác.