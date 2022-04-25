Mẹo vặt thiên tài của một phụ nữ Úc để đuổi ruồi giấm: Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ!

Theo Good Housekeeping, ruồi giấm có thể đẻ tới 500 quả trứng một lúc và tệ hơn nữa, những quả trứng đó sẽ nở trong vòng 24 giờ.

Không có gì tệ hơn việc đi đến rổ trái cây của bạn bị một bầy ruồi giấm bay lòng vòng trước mặt bạn.

Người phụ nữ này đã thử tất cả các cách pha chế giấm táo và xà phòng rửa bát thông thường trong quá khứ, và cô ấy đã tình cờ biết được mẹo này.

Một người phụ nữ Sydney đã tiết lộ mẹo vặt thiên tài của cô ấy khi loại bỏ ruồi giấm một lần và mãi mãi, chỉ với một phương pháp rẻ tiền và hiệu quả.

Cô nói với Yahoo Lifestyle: “Tôi nhận ra rằng mình có thể dùng rượu vang đỏ khi tôi bỏ quên ly rượu bên ngoài và quay lại vào buổi sáng và thấy có một bầy ruồi trong đó.

“Tôi không nhận ra rằng rượu vang sẽ hoạt động tốt như vậy - trước đây tôi đã thử bẫy bằng giấm táo và xà phòng rửa bát nhưng nó không bao giờ hiệu quả như thế này."

Công thức pha chế chỉ đơn giản là hỗn hợp nước, rượu và xà phòng. Ảnh: Yahoo Lifestyle

Ruồi giấm bị thu hút bởi trái cây và rau quả chín và thối rữa, những thứ như bia và rượu, thùng và giẻ lau, vì vậy hỗn hợp này là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề ruồi giấm của phụ nữ.

Cô ấy nói với chúng tôi lần đầu tiên cô ấy nhận ra rằng mình đã bị lây nhiễm các sinh vật sau khi chuyển đến một nơi ở mới và có một "bệnh dịch của chúng".

“Mỗi khi tôi di chuyển một miếng trái cây, khoảng 20 con ruồi sẽ bay ra, và điều đó khiến tôi phát bực,” cô nói.

Đầu tiên, người phụ nữ lấy một cái lọ thủy tinh và đổ nước đầy khoảng 3/4 lọ. Mặc dù từ các bức ảnh có thể trông giống như có rất nhiều rượu trong hỗn hợp, nhưng thực tế 90% là nước.

Sau đó, cô ấy thêm một ít rượu vang đỏ và một ít xà phòng rửa bát.

Cô ấy đặt cái lọ trên bệ cửa sổ bên cạnh bát hoa quả của mình. Ảnh: Yahoo Lifestyle

Sau đó, cô ấy dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng lọ và dùng nĩa chọc một vài lỗ trên miệng lọ. Cô ấy cố định toàn bộ mọi thứ lại với nhau bằng một sợi dây chun để giữ cho tất cả ở đúng vị trí.

“Lần đầu tiên tôi thử, tôi không đặt mực nước đủ cao để ruồi bay vào và sau đó có đủ chỗ để bay ra ngoài,” cô nói. "Nó có vẻ hoạt động tốt nhất khi chỉ có một khoảng cách nhỏ giữa đỉnh nước và màng bọc nhựa."

Giờ đây, chiếc lọ đựng hỗn hợp này nằm trên bậu cửa sổ bên cạnh bát hoa quả của cô ấy và kết quả tự nói lên kết quả.

Trong các bức ảnh được chia sẻ với Yahoo Lifestyle, bạn có thể thấy số lượng đáng kinh ngạc ruồi giấm đã tích tụ trong lọ trong khoảng thời gian ba tuần qua.

“Tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời khi mọi người nói rằng họ sẽ thử nó,” người phụ nữ chia sẻ mẹo vặt của lên tài khoản Instagram của mình.

Theo Healthline, trước tiên mọi người nên tìm kiếm nguồn lây nhiễm ruồi giấm, trước khi làm sạch và khử trùng bề mặt đó.

Vì cống trong bồn rửa bát cũng là khu vực phổ biến để tìm thấy chúng, họ khuyên bạn nên sử dụng chất tẩy rửa hạng nặng như thuốc tẩy để xả chúng.

Nếu cách đó không hiệu quả và bạn đã thử một số biện pháp khắc phục tại nhà, chẳng hạn như biện pháp khắc phục hậu quả ở trên hoặc bẫy mua ở cửa hàng, họ cho rằng đã đến lúc bạn phải gọi thợ diệt côn trùng.