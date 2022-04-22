Mẹo hay từ TikTok sẽ làm cho chiếc chảo của bạn 'trông như mới'

Một người phụ nữ đã chia sẻ cách làm sạch đáy chảo của mình một cách dễ dàng sau khi xem phương pháp này trên TikTok.

Khi nói đến các thủ thuật dọn dẹp đơn giản, nó không thể dễ dàng hơn thế này.

Chia sẻ kết quả trên mạng xã hội, người phụ nữ cho biết cô hoàn toàn ngạc nhiên vì nó hoạt động tốt như vậy.

Và phần tốt nhất? Chỉ cần hai nguyên liệu gia dụng tự nhiên để có được kết quả đáng kinh ngạc.

“Tôi đã thấy điều này trên TikTok và muốn thử nó,” cô ấy bắt đầu, trước khi tiếp tục nói rằng mẹo vặt này liên quan đến việc sử dụng muối và chanh để làm sạch đáy chảo.

Trước: Vết ố vàng trước khi sử dụng mẹo làm sạch đáy chảo. Nguồn: Facebook

“Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó đã thành công! Thật hạnh phúc khi tôi tìm thấy điều này, ”cô nói thêm.

Mặc dù nghe có vẻ quá đơn giản để thực sự hoạt động, nhưng bằng chứng là trong những bức ảnh của cô ấy, cho thấy toàn bộ quá trình, bao gồm cả đáy nồi sáng bóng ở cuối.

Có một mẹo nhỏ

Tuy nhiên, người phụ nữ tiết lộ có một bí mật về kỹ thuật này, đồng thời khuyến nghị những ai muốn thử dùng muối đá thay vì muối ăn thông thường.

Nhưng khác với điều đó, cô ấy nói rằng bạn chỉ đơn giản là “rắc muối đá, lấy chanh và chà xát” - thế là xong!

Không cần phải nói, những người khác cũng muốn thử.

"Kinh ngạc!!! Nhất định sẽ thử việc này! ” Một người nói trong khi một người khác nói thêm, "Chà, nó trông giống như một cái chảo mới tinh, chắc chắn tôi sẽ thử cái này."

Sử dụng hai nguyên liệu gia dụng, các vết bẩn cứng đầu bắt đầu bong ra khỏi đáy chảo. Nguồn: Facebook.

Trong khi đó, những người khác cho biết họ cũng sử dụng mẹo này trên tất cả các loại dụng cụ nấu ăn.

“Trong lúc cắm trại chúng tôi đã từng áp dụng mẹo này để làm sạch chảo khi chúng tôi thiếu nước ... nó đã thành công!” một người đã viết.

“Đó là cách chúng tôi làm sạch thớt gỗ,” một người khác nói thêm.

“Tôi làm điều đó trên đĩa nướng BBQ của mình ... đầu tiên tôi làm nóng nhẹ miếng nướng, rắc nhiều muối, sau đó sử dụng một miếng bùi nhùi, tôi bắt đầu chà,” một người thứ ba nói thêm.

“Sau đó tôi cạo sạch muối bẩn, dùng khăn ẩm lau sạch đồ nướng BBQ, lặp lại nếu cần, hoặc rắc nhẹ muối, và với một quả chanh đã cắt, chà lại lần nữa, lặp lại cho đến khi bạn hài lòng.”

Sau: Thật kinh ngạc, chiếc chảo trông như mới sau khi cọ rửa chỉ với muối và chanh, Nguồn: Facebook

Chanh là quán quân trong việc làm sạch

Ngoài việc làm sạch xoong nồi, chanh dường như là một chất tẩy rửa tự nhiên rất phổ biến thực sự có tác dụng làm sạch mọi thứ, từ tủ lạnh đến ấm đun nước.

“Chanh rất tốt cho rất nhiều thứ. Nếu có cặn dưới đáy ấm đun nước, bạn chỉ cần cho vài lát chanh và nước vào rồi đun lên. Chiếc ấm sẽ sạch như mới ”, một người đề xuất.

“Với lò vi sóng cũng vậy. Cắt đôi quả chanh và để vào lò vi sóng, mặt cắt hướng lên trên. Tôi nghĩ bạn hãy để lò quay trong 1 phút, ”một người khác nói thêm.

Bạn cũng có thể khử mùi thức ăn còn sót lại trong tủ lạnh bằng cách cắt một miếng chanh và đặt vào bên trong.

Ai mà biết được quả chanh nhỏ bé lại có thể hữu dụng cho nhiều thủ thuật dọn dẹp nhà bếp như vậy!?