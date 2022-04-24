Bí quyết giữ bơ tươi trong 4 tuần được lan truyền mạnh mẽ: Liệu có hiệu quả như lời đồn

Người phụ nữ Hoa Kỳ Lisa Williams lần đầu tiên chia sẻ mẹo trên trang cá nhân Facebook và nó nhanh chóng đạt được gần 200.000 lượt chia sẻ.

Một mẹo vặt được lan truyền đang gây sốt trên mạng xã hội vì giúp giữ cho trái bơ của bạn tươi trong nhiều tuần - và nó không sử dụng đến bất kỳ thiết bị đắt tiền nào.

“Những người yêu thích quả bơ, hãy ngồi xuống vì tôi sắp thay đổi cuộc đời bạn,” cô viết.

Lisa đã chia sẻ một bức ảnh chụp những quả bơ chưa cắt đang nằm trong một bình nước và được đặt trong tủ lạnh của cô ấy, khoe rằng cô ấy đã giữ chúng tươi và sẵn sàng để ăn trong hai tuần.

“Bơ sẽ rất ngon nếu bạn ngâm chúng vào bình nước và đặt trong tủ lạnh. Chúng thật hoàn hảo - tôi không nói nên lời.”

Cô ấy cũng nói với những người theo dõi của mình rằng cô ấy đã đặt một số quả bơ ở ngoài để so sánh kết quả và những quả không được ngâm trong nước và để vào tủ lạnh đã bị thối rữa.

Lisa sau đó cũng cập nhật bài đăng của mình để nói thêm rằng cô ấy đã để một quả bơ trong bình nước trong bốn tuần.

"Tôi vừa lấy ra quả bơ cuối cùng và nó thật hoàn hảo!" cô ấy nói.

Phản ứng của cư dân mạng với mẹo vặt này

Mẹo vặt của Lisa đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cũng như xuất hiện trên cộng đồng tư vấn và nuôi dạy con cái Mum Central.

Các thành viên trong nhóm đã phản ứng nhiệt tình với mẹo vặt đơn giản này, nói rằng tất cả các siêu thị cũng nên xử lý nó.

Mẹo vặt về quả bơ được hàng nghìn lượt chia sẻ. Ảnh: Getty

"Đây là người thay đổi cuộc chơi!" một thành viên trong nhóm cho biết.

“Bây giờ tôi đã biết - tôi sẽ làm điều này vào lần tới khi tôi mua những quả bơ,” một giây viết.

“Tôi sẽ phải thử điều này vì cuối cùng tôi luôn phải vứt bỏ chúng,” một người thứ ba nhận xét.

Liệu mẹo vặt này có thành công không?

Hàng nghìn bà mẹ hào hứng đã thử mẹo này cho chính mình ở nhà và theo họ, nó thành công.

“Tôi đã ngâm những quả bơ trong nước hơn một tuần trước khi mở chúng ra. Hoàn hảo ”, một thành viên trong nhóm viết.

“Để một quả bơ trong nước trong một tuần rưỡi và sử dụng nó hôm nay, quả là hoàn hảo!” nói khác.

“Chúng tôi đã thử điều này và nó đã thành công! Để một quả bơ trong nước trong 1,5 tuần và nó đã hoàn hảo, ”một người thứ ba nói thêm.