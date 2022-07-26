Áp dụng những cách làm sạch này cho ấm đun nước, cặn bẩn biến mất trong "tích tắc"

Mẹo vặt trong bếp 26/07/2022 13:28

Ấm đun nước lâu ngày bị bám cặn bẩn khiến cho quá trình đun thất thoát nhiệt. Vậy để loại bỏ những mảng bám đó, chị em cần làm gì.

Làm sạch ấm siêu tốc bằng coca

Bạn đã bao giờ làm sạch đồ gia dụng bằng coca chưa? Nếu chưa thì hãy thử ngay nhé vì nó vô cùng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Chỉ cần đổ 1 lon coca vào ấm siêu tốc và ngâm trực tiếp trong khoảng 1 tiếng. Đổ nước ra và lấy khăn lau nhẹ, mọi cặn bã đọng lại trên ấm đều sạch sẽ. Hoặc để nhanh hơn, bạn có thể bật ấm cho coca sôi rồi dùng thìa gỗ khuấy đáy ấm trong vòng vài phút là được.

Sử dụng khoai tây hoặc vỏ khoai tây

Nghe thì vô lý nhưng khoai tây có khả năng làm sạch ấm đun nước rất tốt. Cách này hiệu quả nhất đối với những chiếc ấm mới mua. Sau khi mua ấm về, bạn cho đầy vỏ khoai tây (hoặc khoai tây cắt lát) vào trong ấm và đổ đầy nước. Đun cho nước sôi rồi để hết phần khoai và nước ra, rửa lại ấm bằng nước sạch. Như vậy, cặn bẩn sẽ không có cơ hội để bám vào thành ấm.

Áp dụng những cách làm sạch này cho ấm đun nước, cặn bẩn biến mất trong 'tích tắc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những chiếc ấm cũ, bạn cũng có thể cho vỏ khoai tây hoặc khoai tây cùng nước vào đun sôi. Khi đó, cặn bẩn sẽ được làm mềm giúp việc cọ rửa dễ dàng hơn.

Tận dụng vỏ trứng

Áp dụng những cách làm sạch này cho ấm đun nước, cặn bẩn biến mất trong 'tích tắc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu hôm nay nhà bạn có món trứng luộc thì đừng vội bỏ đi vỏ trứng nhé, chúng không hề vô ích mà có công dụng đặc biệt hơn bạn tưởng đấy! Tuy nhiên cách làm này có chút hơi kỳ công và nhiều công đoạn.

Bạn đập vụn vỏ trứng cho vào ấm nước, đổ nước vừa đủ khoảng nửa ấm, khi đun sôi nước, thỉnh thoảng bạn lại dùng đũa quấy đều. Sau khi đun sôi khoảng 5-10 phút, rửa và lau sạch lại ấm cho đến khi hết cặn bẩn.

Baking soda

Baking soda cũng là chất tẩy rửa thường được dùng phổ biến trong nhà bếp. Để vệ sinh cặn bẩn của bình đun siêu tốc, bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau đây:

Cho 1 muỗng cà phê baking soda vào bình đun siêu tốc, sau đó thêm nước và đun sôi lên vài phút là cặn bẩn có thể được loại bỏ.

Pha baking soda 1% cùng một ít nước sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó dùng hỗn hợp này để lau nhẹ lên các vết cặn bẩn trong bình và cuối cùng là tráng qua với nước sạch.

Dùng lá trà xanh (chè tươi)

Đối với những vết cặn bẩn mới xuất hiện, bạn cũng có thể sử dụng lá trà xanh, vo nát rồi cho vào ấm đun sôi với nước. Sau đó cứ để trà xanh trong ấm và ngâm với nước nóng trong vòng khoảng một ngày.

Áp dụng những cách làm sạch này cho ấm đun nước, cặn bẩn biến mất trong 'tích tắc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ vết mốc trên đũa gỗ với 4 nguyên liệu "thần thánh" và cách thực hiện đơn giản

Loại bỏ vết mốc trên đũa gỗ với 4 nguyên liệu "thần thánh" và cách thực hiện đơn giản

Không còn lo ngại đũa gỗ bị mốc với 4 nguyên liệu "thần thánh" có sẵn trong bếp mọi nhà

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo bếp ấm đun nước ấm đun bị cặn bẩn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 25 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?