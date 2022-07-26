Áp dụng những cách làm sạch này cho ấm đun nước, cặn bẩn biến mất trong "tích tắc"

Bạn đã bao giờ làm sạch đồ gia dụng bằng coca chưa? Nếu chưa thì hãy thử ngay nhé vì nó vô cùng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Chỉ cần đổ 1 lon coca vào ấm siêu tốc và ngâm trực tiếp trong khoảng 1 tiếng. Đổ nước ra và lấy khăn lau nhẹ, mọi cặn bã đọng lại trên ấm đều sạch sẽ. Hoặc để nhanh hơn, bạn có thể bật ấm cho coca sôi rồi dùng thìa gỗ khuấy đáy ấm trong vòng vài phút là được.

Nghe thì vô lý nhưng khoai tây có khả năng làm sạch ấm đun nước rất tốt. Cách này hiệu quả nhất đối với những chiếc ấm mới mua. Sau khi mua ấm về, bạn cho đầy vỏ khoai tây (hoặc khoai tây cắt lát) vào trong ấm và đổ đầy nước. Đun cho nước sôi rồi để hết phần khoai và nước ra, rửa lại ấm bằng nước sạch. Như vậy, cặn bẩn sẽ không có cơ hội để bám vào thành ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những chiếc ấm cũ, bạn cũng có thể cho vỏ khoai tây hoặc khoai tây cùng nước vào đun sôi. Khi đó, cặn bẩn sẽ được làm mềm giúp việc cọ rửa dễ dàng hơn.

Tận dụng vỏ trứng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu hôm nay nhà bạn có món trứng luộc thì đừng vội bỏ đi vỏ trứng nhé, chúng không hề vô ích mà có công dụng đặc biệt hơn bạn tưởng đấy! Tuy nhiên cách làm này có chút hơi kỳ công và nhiều công đoạn.

Bạn đập vụn vỏ trứng cho vào ấm nước, đổ nước vừa đủ khoảng nửa ấm, khi đun sôi nước, thỉnh thoảng bạn lại dùng đũa quấy đều. Sau khi đun sôi khoảng 5-10 phút, rửa và lau sạch lại ấm cho đến khi hết cặn bẩn.

Baking soda

Baking soda cũng là chất tẩy rửa thường được dùng phổ biến trong nhà bếp. Để vệ sinh cặn bẩn của bình đun siêu tốc, bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau đây:

Cho 1 muỗng cà phê baking soda vào bình đun siêu tốc, sau đó thêm nước và đun sôi lên vài phút là cặn bẩn có thể được loại bỏ.

Pha baking soda 1% cùng một ít nước sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó dùng hỗn hợp này để lau nhẹ lên các vết cặn bẩn trong bình và cuối cùng là tráng qua với nước sạch.

Dùng lá trà xanh (chè tươi)

Đối với những vết cặn bẩn mới xuất hiện, bạn cũng có thể sử dụng lá trà xanh, vo nát rồi cho vào ấm đun sôi với nước. Sau đó cứ để trà xanh trong ấm và ngâm với nước nóng trong vòng khoảng một ngày.