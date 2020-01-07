Viêm hang vị xung huyết là một căn bệnh khá phổ biến về dạ dày, ai cũng có thể mắc. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng khác, có khi còn lan đến tận thân vị.

Viêm hang vị xung huyết xảy ra ở mọi lứa tuổi và gây cảm giác khó chịu, đau đớn cho người bệnh.Vậy nguyên nhân, biểu hiện, cách chữa bệnh này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Viêm hang vị xung huyết là gì? Viêm hang vị xung huyết - Ảnh minh họa: Internet Viêm hang vị xung huyết là tình trạng niêm mạch ở vị trí hang vị dạ dày đã bị viêm gây ra tình trạng ngưng tụ máu làm cho các mạch máu bị giãn nở dẫn tới bệnh viêm hang vị xung huyết. Vùng hang vị dạ dày là bộ phận ở cuối dạ dày, nằm ngang từ góc bờ cho đến lỗ môn vị, được lót bởi một lớp niêm mạc để hạn chế tình trạng tiết các axit dịch vị. Hang vị trong cơ thể có chức năng chứa thức ăn nạp vào cơ thể cho nên nó cũng được xem là nơi chứa nhiều vi khuẩn và có nguy cơ dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày. Khi lớp bề mặt của niêm mạc xuất hiện các đốm đỏ thì chúng sẽ lan rộng nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm hang vị xung huyết có nguy hiểm không? Viêm hang vị xung huyết có nguy hiểm không - Ảnh minh họa: Internet Viêm hang vị xung huyết hiểu một cách đơn giản đó là tình trạng niêm mạc của hang vị bị tấn công, dẫn đến viêm loét, gây đau và khó chịu cho người bệnh, cản trở người bệnh làm việc, sinh hoạt hàng ngày. Có nhiều người thắc mắc rằng viêm hang vị xung huyết có nguy hiểm không? Câu trả lời là có. Ở giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu mắc bệnh, người bệnh chỉ có những biểu hiện đau nhẹ. Vì thế họ không quan tâm lắm về sức khỏe của mình và không điều trị ngay. Bệnh để lâu có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm cho cơ thể như xuất huyết dạ dày, hẹp vị môn, thủng dạ dày và ung thư dạ dày.

Biểu hiện của bệnh hang vị xung huyết Bệnh viêm hang vị xung huyết tùy thuộc vào mức độ mà có các biểu hiện khác nhau: Viêm hang vị xung huyết ở mức độ nhẹ: Người bệnh cảm thấy đau ở vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, chướng bụng, khó tiêu. Viêm hang vị xung huyết - Ảnh minh họa: Internet Viêm hang vị xung huyết ở mức độ trung bình: Đây là tình trạng niêm mạc dạ dày có xuất hiện những vết đốm có màu đỏ như phát ban, gây đau rát, xuất hiện ở sáng sớm và ban đêm.

Viêm hang vị xung huyết ở mức độ nặng: Được xác định khi vết đỏ lan ra toàn bộ vùng hang vị và lan đến vùng dạ dày. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên người bệnh khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng sau thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám và kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Triệu chứng của bệnh - Ảnh minh họa: Internet - Cảm thấy tức bụng và khó tiêu. - Người bệnh cảm thấy đau rát nhiều ở vùng thượng vị - Đau bụng nhiều - Buồn nôn - Cảm giác khó chịu - Đầy bụng, chậm tiêu - Đau ở vai, ngực và lưng - Nóng rát vùng thượng vị - Khi ăn no cảm thấy đau ở vùng thượng vị Nguyên nhân gây bệnh viêm hang vị xung huyết Nguyên dân gây ra bệnh - Ảnh minh họa: Internet - Bị stress thường xuyên, làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài lâu ngày. - Sử dụng nhiều các thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau nhưng không đúng cách, chưa nắm rõ cách sử dụng thuốc. - Có bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. - Hút thuốc, sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá... - Ăn uống không điều độ, hay bỏ bữa ăn, ăn uống không đủ chất. - Các mao mạch máu bị phình to lên gây giãn nở. - Ăn quá no. - Hay ăn những món ăn quá cay hay quá nóng. - Thiếu ngủ, mất ngủ kéo dài. Cách chữa viêm hang vị xung huyết Tinh bột nghệ: Nghệ có tác dụng điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày rất hiệu quả do trong nghệ có chứa chất curcumin có tác dụng làm lành các niêm mạc mạc nhanh chóng, giảm nguy cơ viêm loét niêm mạc. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn có khả năng điều trị các bệnh như viêm hang vị dạ dày, viêm loét dạ dày. Viêm hang vị xung huyết - Ảnh minh họa: Internet Lá mơ lông: Lá mơ trong Đông y được xem là thần dược trong việc chữa trị các bệnh viêm hang vị xung huyết. Lá mơ có tính bình, vị chát, có tác dụng giải độc, kích thích ăn ngon, tiêu thực, chữa viêm loét, bệnh trĩ, đau bụng. Ngoài ra, trong lá mơ còn có nhiều chất như vitamin C, protein có tác dụng giảm sưng viêm ở niêm mạc dạ dày, làm giảm các cơn đau. Sử dụng lá mơ để điều trị bệnh viêm hang vị xung huyết được xem là một biện pháp an toàn và hiệu quả. Vỏ bưởi: Trong Đông y, vỏ bưởi có vị ngọt, tính ôn, khả năng tiêu đờm, làm giảm các triệu chứng ăn không tiêu, bài trừ phong thấp, đau khớp. Vỏ bưởi còn được biết đến với công dụng điều trị viêm hang vị dạ dày. Ngoài ra, trong vỏ bưởi có chứa các tinh chất có khả năng ngừa viêm, giảm dịch vị dạ dày, giảm cơn đau dạ dày hiệu quả. >>> Xem thêm: - Viêm hang vị dạ dày không nên ăn gì và những điều cần biết Viêm hang vị xung huyết - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn có những dấu hiệu trên, bạn nên đến bác sĩ khám xem mình có bệnh viêm hang vị xung huyết hay không, vì nếu phát hiện kịp thời thì bệnh rất dễ điều trị và không tốn kém nhiều. Còn phát hiện trễ thì bệnh sẽ nghiêm trọng hơn và rất khó chữa.

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