Da mặt bị sạm đen chữa thế nào cho hiệu quả và an toàn?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sạm da, có thể do sự thay đổi nội tiết tố, sự tác động của thời tiết,... Nếu bạn không có đủ kinh phí và đủ quỹ thời gian để đến chăm sóc tại các spa có tên tuổi thì hãy áp dụng những cách chữa sạm da bằng thiên nhiên dưới đây. Chúng vừa an toàn, lành tính, lại tiết kiệm về cả thời gian và tiền bạc.

Chữa sạm da bằng cà chua

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, trong cà chua chứa một hàm lượng lycopene và vitamin vô cùng dồi dào. Nhiều khảo sát cho thấy, phụ nữ thường xuyên ăn cà chua sống thì da sẽ rất đẹp và ngăn chặn hiện tượng lão hóa vô cùng hiệu quả. Nếu bạn tự trồng được một vườn cà chua sạch, không phun thuốc thì hãy chăm chỉ ăn cà chua sống và đắp mặt bằng cà chua. Đây chính là một trong những phương pháp loại bỏ sạm da hiệu quả. Kiên trì thực hiện trong vòng 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

Chữa sạm da bằng cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ chanh, mật ong và sữa chua

Da mặt bị thâm sạm khiến bạn mất tự tin? Đừng lo lắng, chỉ với những nguyên liệu cực kỳ gần gũi và dễ tìm, bạn sẽ biến hóa cho làn da quay trở về 99% so với tình trạng ban đầu. Chanh, sữa chua là hai thành phần có một hàm lượng acid vừa đủ để ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do trong da. Mật ong là một thành phần giàu các chất dinh dưỡng, bù đắp và hỗ trợ tái tạo các lỗ hổng hư tổn của da. Đây là một loại mặt nạ trị sạm da từ thiên nhiên rất an toàn và hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng với tần suất một tuần 2 lần để tránh bào mòn da, đặc biệt là những bạn da mỏng, da nhạy cảm.