Da mặt bị sạm đen chữa thế nào cho hiệu quả và an toàn?

Làm đẹp 15/01/2020 17:28

Bạn đang lo lắng vì sự tụt dốc của làn da,sạm, nám và tàn nhang thi nhau xuất hiện trên khuôn mặt khiến bạn mất tự tin và luôn đặt câu hỏi da mặt bị sạm đen chữa thế nào?

Làn da chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Tuy nhiên, không có bất cứ một cái gì gọi là trường tồn và mãi mãi. Làn da cũng không ngoại lệ, theo thời gian, nám da, sạm da sẽ kéo đến khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên tối sầm. Nếu không kịp thời khắc phục thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sắc đẹp của chị em. Vậy da mặt bị sạm đen chữa thế nào cho hiệu quả?

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Da mặt bị sạm đen chữa thế nào cho hiệu quả và an toàn? - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sạm da, có thể do sự thay đổi nội tiết tố, sự tác động của thời tiết,... Nếu bạn không có đủ kinh phí và đủ quỹ thời gian để đến chăm sóc tại các spa có tên tuổi thì hãy áp dụng những cách chữa sạm da bằng thiên nhiên dưới đây. Chúng vừa an toàn, lành tính, lại tiết kiệm về cả thời gian và tiền bạc.

Chữa sạm da bằng cà chua

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, trong cà chua chứa một hàm lượng lycopene và vitamin vô cùng dồi dào. Nhiều khảo sát cho thấy, phụ nữ thường xuyên ăn cà chua sống thì da sẽ rất đẹp và ngăn chặn hiện tượng lão hóa vô cùng hiệu quả. Nếu bạn tự trồng được một vườn cà chua sạch, không phun thuốc thì hãy chăm chỉ ăn cà chua sống và đắp mặt bằng cà chua. Đây chính là một trong những phương pháp loại bỏ sạm da hiệu quả. Kiên trì thực hiện trong vòng 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

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Chữa sạm da bằng cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ chanh, mật ong và sữa chua

Da mặt bị thâm sạm khiến bạn mất tự tin? Đừng lo lắng, chỉ với những nguyên liệu cực kỳ gần gũi và dễ tìm, bạn sẽ biến hóa cho làn da quay trở về 99% so với tình trạng ban đầu. Chanh, sữa chua là hai thành phần có một hàm lượng acid vừa đủ để ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do trong da. Mật ong là một thành phần giàu các chất dinh dưỡng, bù đắp và hỗ trợ tái tạo các lỗ hổng hư tổn của da. Đây là một loại mặt nạ trị sạm da từ thiên nhiên rất an toàn và hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng với tần suất một tuần 2 lần để tránh bào mòn da, đặc biệt là những bạn da mỏng, da nhạy cảm. 

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Mật ong sữa chua chữa sạm da - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nha đam nước gạo

Thêm một cách trị nám da tại nhà nữa đó chính là dùng mặt nạ nha đam. Gel nha đam vừa có tác dụng làm dịu da, lại là một thành phần đề kháng cực kỳ tốt. Nha đam rất lành tính, có thể sử dụng cho tất cả các đặc tính da, dù cho là da nhạy cảm nhất. Nha đam kết hợp cùng nước gạo là một cực phẩm cho chị em phụ nữ làm đẹp. Nước gạo hãy để lắng xuống và dùng lớp tinh bột đó để trộn lẫn với gel nha đam. Trong nước gạo chứa một hàm lượng các loại vitamin cực kỳ tốt cho da. Với loại mask thiên nhiên này, bạn có thể sử dụng đều đặn 1 tuần 2 đến 3 lần. Kiên trì thực hiện tầm 2 tuần bạn sẽ nhận thấy hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

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Mặt nạ nha đam nước gạo - Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch và sữa chua

Một nguyên nhân dẫn đến da bị sạm đó chính là không thường xuyên tẩy tế bào chết. Nếu da mặt của bạn khá nhạy cảm, không thể sử dụng được các loại tẩy tế bào chết hóa học thì hãy áp dụng cách tẩy tế bào chết từ thiên nhiên với bột yến mạch và sữa chua không đường. Có một lưu ý khi sử dụng loại mặt nạ này để làm đẹp đó chính là không nên chà xát quá mạnh sẽ khiến cho da bị tổn thương. 

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Yến mạch sữa chua chữa sạm da - Ảnh minh họa: Internet

Chữa sạm da bằng dầu dừa

Da mặt bị sạm đen chữa thế nào là một nỗi niềm vô cùng khó nói của các chị em phụ nữ. Để duy trì một làn da không tuổi, không lão hóa không hề đơn giản. Sử dụng dầu dừa để chữa sạm đen là một trong những bí kíp làm đẹp vô cùng hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, trong dầu dừa chứa một hàm lượng phenol, vitamin và phytosterol rất cao. Đây là những thành phần ngăn chặn quá trình lão hóa, đồng thời ức chế sự phát triển của tế bào gốc tự do dẫn đến nám và sạm da. Hòa lẫn hỗn hợp dầu dừa và nước cốt chanh và đều đặn thoa lên mặt mỗi ngày. Chắc chắn chỉ sau 1 tuần bạn sẽ thấy rõ hiệu quả.

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Chữa sạm da bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những đáp án cực kỳ thuyết phục cho câu hỏi “ da mặt bị sạm đen chữa thế nào”. Hãy ghi lại những bí kíp trên vì một làn da không tuổi nhé. 

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