Đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi giúp bạn có làn da trắng mịn như em bé

Làm đẹp 12/01/2020 14:04

Bạn muốn có một làn da mịn màng như em bé, xóa bỏ các vết thâm mà không phải đến spa? Đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi sẽ giúp bạn có một làn da trắng mịn, sạch mụn, sạch thâm. 

Nếu các bạn thường xuyên chăm sóc da thì có lẽ không thể bỏ qua những nguyên liệu tự nhiên vô cùng tốt cho da như khoai tây, sữa chua, mật ong, nha đam,... Khoai tây và sữa tươi là một trong những nguồn dinh dưỡng tốt cho cơ thể và sự kết hợp của hai loại nguyên liệu này sẽ trở thành một dưỡng chất tốt cho da. Vậy bạn hoàn toàn có thể có một làn da trắng sáng khi đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi

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Đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi tạo độ ẩm tốt hơn cho da - Ảnh minh họa : Internet

Tác dụng của mặt nạ khoai tây sữa tươi

Nhiều chị em chưa rõ đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi có tác dụng gì? Chúng ta vẫn thường nói “Nhất dáng, nhì da” quả không sai, ngoài vóc dáng đẹp chúng ta cũng phải có một làn da xinh. Ngoài việc phải đến spa thì bạn hoàn toàn thể chăm sóc làn da của mình trở nên đẹp và trắng mịn hơn từ các nguyên liệu từ thiên nhiên, ví dụ như sử dụng mặt nạ khoai tây sữa tươi. Đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi hàng ngày sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời sau. 

  • Cung cấp độ ẩm và trắng sáng làn da: Các thành phần tự nhiên của khoai tây cung cấp nhiều loại vitamin cung cấp độ ẩm cho da như vitamin E, vitamin C. Không chỉ vậy, việc kết hợp khoai tây và sữa tươi sẽ làm xóa mờ vết thâm và giúp làn da của bạn trắng sáng hơn. 
  • Chống oxy hóa: Các hợp chất chống oxy hóa trong khoai tây chiếm khoảng 12% do đó đắp mặt nạ với khoai tây sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm của da, đặc biệt là tác động  trực tiếp lên các vùng da bị chảy xệ như khóe mắt. Ngoài ra, khoai tây cũng giúp bạn tái tạo lại làn da, tăng cường độ đàn hồi cho da thêm mịn màng hơn. 
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Khoai tây giúp bạn tái tạo lại làn da trắng mịn và hồng hào - Ảnh minh họa : Internet
  • Trị thâm: Có thể ít ai biết rằng khoai tây là một nguyên liệu tự nhiên trị thâm tốt đến vậy. Làn da của bạn bị thâm do mụn gây ra hay bạn phải thức khuya khiến đôi mắt thâm quầng. Đừng lo lắng quá vì mặt nạ khoai tây sữa tươi sẽ giúp bạn xóa mờ mọi vết thâm, trả lại cho bạn làn da trắng sáng tự tin.
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Mặt nạ khoai tây sữa tươi là công thức trị thâm hiệu quả - Ảnh minh họa : Internet
  • Tẩy tế bào chết: Ngoài những công dụng phổ biến mà các bạn đã biết về mặt nạ khoai tây sữa tươi thì nó còn có tác dụng tẩy tế bào chết. Chỉ cần massage nhẹ nhàng làn da khi đắp mặt nạ sẽ giúp làn da bạn không chỉ sáng mịn hơn mà còn tẩy đi lớp tế bào chết, tăng cường độ thông thoáng cho da. 
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Tẩy tế bào chết với mặt nạ khoai tây sữa tươi ít ai biết đến - Ảnh minh họa : Internet

Mặt nạ khoai tây sữa tươi có thể kết hợp với các thành phần khác như chanh, mật ong, dầu ô liu,.. để da được chăm sóc hoàn hảo hơn. 

Cách làm mặt nạ khoai tây sữa tươi

Có rất nhiều công thức đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi trong đó có thể điểm danh một số công thức phổ biến mà vô cùng hiệu quả dưới đây. 

Mặt nạ khoai tây sữa tươi với bột yến mạch

Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 củ khoai tây, 2 thìa cafe bột yến mạch và một sữa tươi không đường. Khoai tây đem gọt vỏ, rửa sạch và luộc chín sau đó nghiền nhuyễn. Trộn khoai tây với các nguyên liệu còn lại là bạn đã có một hỗn hợp mặt nạ vô cùng tuyệt vời. 

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Mặt nạ khoai tây với bột yến mạch là công thức để có làn da tươi trẻ hơn - Ảnh minh họa : Internet

Rửa mặt sạch sẽ, tốt hơn nếu bạn dùng nước muối ấm sẽ giúp giãn nở lỗ chân lông và giúp da thẩm thấu tốt hơn khi đắp mặt nạ. Thoa đểu hỗn hợp mặt nạ lên mặt và thư giãn trong khoảng 15’. Cuối cùng, bạn chỉ cần rửa mặt sạch với nước ấm là đã có một làn da ẩm và mịn màng hơn. 

Công thức mặt nạ sữa tươi với mật ong

Mật ong có rất nhiều tinh chất tốt cho da, tạo độ ẩm lớn cho da. Do đó, bạn có thể dùng mật ong như một loại mặt nạ dưỡng da vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu kết hợp với khoai tây và sữa tươi thì hiệu quả sẽ càng cao hơn. 

Cách làm như sau: Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 củ khoai tây đã làm sạch sau đó nghiền nát, trộn đều với sữa tươi và mật ong tạo nên hỗn hợp dẻo. Làm sạch da mặt bằng việc tẩy trang để đánh bay các vi khuẩn, bụi bẩn sau một ngày làm việc. 

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Mặt nạ khoai tây sữa tươi kết hợp với mật ong - Ảnh minh họa : Internet

Khi da mặt đã sạch, chỉ cần thoa hỗn hợp này lên và đợi khoảng 15 phút. Sau đó, rửa sạch với nước. Nếu là mùa hè bạn có thể dùng nước mát, mùa đông nên dùng nước hơi ấm. Không nên sử dụng nước quá lạnh và càng không được sử dụng nước nóng hay quá nóng vì da của bạn sẽ bị bong tróc và không có hiệu quả.

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- Mặt nạ sữa tươi – Cách làm đẹp đơn giản cho làn da trắng đẹp, mịn màng

Sau khi đắp mặt nạ bạn có thể dùng một số loại kem dưỡng ẩm phù hợp với da. Thường xuyên dùng mặt nạ khoảng 2-3 lần/ tuần, làn da của bạn sẽ đẹp lên rất nhiều.

Trên đây là một số chia sẻ về cách đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi  kết hợp với một số thành phần tự nhiên khác. Mong rằng những chia sẻ này có thể giúp các bạn có một làn da đẹp, khỏe và trắng mịn hơn. 

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