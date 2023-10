4 cách đắp mặt nạ chuối mang lại những hiệu quả làm đẹp da đáng kinh ngạc!

Chuối là loại trái cây chứa rất nhiều vitamin như A, E, C cùng lượng kali và kẽm dồi dào nên rất thích hợp cho những làn da bị bóng dầu và gặp vấn đề mụn trứng cá:

Chuối chứa rất nhiều vitamin có công dụng làm đẹp da tuyệt vời!

- Vitamin A: giúp cân bằng độ ẩm trên da, hạn chế tiết dầu rất tốt, vitamin A được coi là thành phần chủ chốt trong các sản phẩm kiềm dầu và trị mụn.

- Vitamin C: có công hiệu làm sáng da, làm mờ các vết thâm do mụn hiệu quả, đồng thời còn làm giảm tình trạng da xỉn màu do mụn và tiết dầu.