4 cách đắp mặt nạ chuối mang lại những hiệu quả làm đẹp da đáng kinh ngạc!

Chuối là loại trái cây chứa rất nhiều vitamin như A, E, C cùng lượng kali và kẽm dồi dào nên rất thích hợp cho những làn da bị bóng dầu và gặp vấn đề mụn trứng cá:

Trong các nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên, chuối được coi là loại mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ nhất. Được ví như một loại botox thiên nhiên, chuối giúp làn da trở nên căng mịn, sáng hồng và tràn đầy sức sống. Vậy làm đẹp da với chuối như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay 4 cách đắp mặt nạ chuối dưới đây nhé.

- Vitamin C: có công hiệu làm sáng da, làm mờ các vết thâm do mụn hiệu quả, đồng thời còn làm giảm tình trạng da xỉn màu do mụn và tiết dầu.

- Vitamin A: giúp cân bằng độ ẩm trên da, hạn chế tiết dầu rất tốt, vitamin A được coi là thành phần chủ chốt trong các sản phẩm kiềm dầu và trị mụn.

- Vitamin E: có tác dụng làm căng, mịn da, làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời ngăn chặn tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời.

- Kali: Cấp nước cho da giúp làn da căng mọng hơn.

- Kẽm: ức chế sự phát triển và lây lan của vi khuẩn gây mụn. Nếu chị em để ý, đa phần các sản phẩm trị mụn đều rất ưa chuộng thành phần này.

Các loại mặt nạ từ chuối giúp điều trị nhiều vấn đề về da!

Nhờ những công dụng tuyệt vời mà các thành phần trong chuối mang lại, đây là loại “mỹ phẩm thiên nhiên” được các chị em tin tưởng và yêu thích hàng đầu. Không những giúp điều trị các vấn đề về da, mặt nạ từ chuối còn giúp bạn cải thiện và giúp da đẹp và trẻ trung hơn.

Một số công thức làm mặt nạ chuối đơn giản, hiệu quả rại nhà

Chuối là một trong những loại hoa quả rất dễ kiếm ở nước ta, vì thế không khó khăn để bạn tạo nên những công thức mặt nạ làm đẹp đơn giản mà hiệu quả từ chuối.

1. Mặt nạ chuối mật ong trị mụn siêu tốc

Nhờ những thành phần trị mụn và kháng viêm, kháng khuẩn có trong chuối, nếu bạn kết hợp với mật ong - “thần dược” từ thiên nhiên trong làm đẹp da, bạn sẽ có một công thức trị mụn vô cùng bất ngờ đấy. Cách đắp mặt nạ chuối trị mụn này còn giúp làn da bạn chống lão hóa nhờ đặc tính chống oxy hóa của mật ong.

Mặt nạ chuối mật ong trị mụn hiệu quả!

Cách làm:

- Nghiền nhuyễn ½ quả chuối chín thành bột mịn sau đó trộn với 1-2 thìa mật ong nguyên nhất.

- Tiến hành đắp mặt nạ chuối mật ong lên da khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Làn da sau khi đắp sẽ mịn, mềm và không bị khô do khả năng dưỡng ẩm tự nhiên của mật ong.

- Bạn thực hiện khoảng 1-2 lần trong tuần và liên tục trong khoảng 1 tháng để thấy hiệu quả rõ rệt.

2. Mặt nạ chuối sữa tươi làm da trắng ngần

Các thành phần trong sữa tươi luôn được đánh giá cao về khả năng làm trắng da, mờ các sắc tố đen sạm do tác động của môi trường và ánh nắng mặt trời. Vì vậy, nếu bạn kết hợp sữa tươi và chuối trong một công thức mặt nạ sẽ mang lại hiệu quả cao.

Mặt nạ chuối sữa tươi giúp da trắng ngần!

Cách làm:

- Nghiền nát ½ quả chuối tiêu chín thành bột nhuyễn sau đó trộn với vài thìa sữa tươi không đường, đánh thành hỗn hợp mịn.

- Bạn đắp hỗn hợp trong khoảng 15 phút và rửa sạch lại nước ấm sau đó bôi kem dưỡng ẩm để tránh bị thoát ẩm.

3. Mặt nạ chuối dầu dừa giúp dưỡng ẩm

Mặt nạ chuối kết hợp với dầu dừa được coi là công thức dưỡng ẩm, làm đẹp da rất tốt cho các chị em sở hữu làn da sần sùi, khô và thô ráp. Vì dầu dừa sẽ giúp làn da trở nên mịn màng, cung cấp độ ẩm, giảm bớt tình trạng căng da, đặc biệt với thời tiết ở Việt Nam, da rất dễ bị mất nước.

Mặt nạ chuối dầu dừa cung cấp độ ẩm giúp da căng mịn!

Ngoài ra, dầu dừa còn chứa lượng lớn axit lauric giúp kháng viêm rất tốt cho làn da gặp các vấn đề về mụn và sẹo mụn. Vì vậy, chị em có các vấn đề về da có thể đắp mặt nạ chuối kết hợp với dầu dừa.

Cách làm:

- Nghiền mịn nửa quả chuối tiêu chín thành bột sau đó trộn đều với dầu dừa.

- Bạn đắp mặt nạ lên da khoảng 15 phút sau đó rửa sạch. Mặt nạ có dầu dừa thường khá khó làm sạch nên bạn có thể dùng thêm bước lau toner để tránh để lại quá nhiều dầu dừa trên da gây bí da.

4. Mặt nạ chuối xanh mật ong trị nám

Đây được coi là bí quyết “đặc trị” nám rất hiệu quả được nhiều chị em ưa chuộng. Chuối xanh là “thần dược” trị nám, tàn nhang vì chứa nhiều magie, vitamin C giúp làm mờ các đốm nâu trên da hiệu quả. Ngoài ra, chuối xanh còn là công thức làm xẹp và giảm đáng kể mụn thịt, mụn cóc.

Mặt nạ chuối xanh mật ong giúp đánh bay các đốm nám, tàn nhang!

Cách làm:

- Chuối xanh rửa sạch, tước bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài và cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn sau đó trộn với 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

- Tiến hành đắp hỗn hợp lên mặt sau khi đã rửa sạch và để khoảng 15-20 phút.

- Sau khi đắp mặt nạ chuối xanh mật ong xong, bạn vừa massage vừa rửa lại với nước ấm và tiếp tục các bước chăm sóc da thông thường.

Trên đây là một số cách đắp mặt nạ chuối đơn giản mà hiệu quả tại nhà. Ngoài trị các vấn đề tổn thương trên da như mụn, nám, tàn nhang, các loại mặt nạ chuối còn giúp trắng và mịn da. Chị em nên tận dụng nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên này để cải thiện và làm đẹp da đơn giản mà vẫn hiệu quả ngay tại nhà nhé. Chúc các chị em luôn khỏe đẹp nhé!