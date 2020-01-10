Cách làm mặt nạ nghệ trắng da tại nhà

Tinh bột nghệ là dạng bột mịn, nhỏ được tinh chế từ thành phần chính là nghệ tươi. Đây cũng là dạng thức nghệ được sử dụng nhiều nhất trong làm đẹp. Tinh bột nghệ không chỉ được ứng dụng nhiều trong việc hỗ trợ chữa trị một số bệnh như đau dạ dày, tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa,… mà còn được biết đến với khả năng làm trắng da cực kì hiệu quả nhờ vào những dưỡng chất rất đặc biệt như Curcumin, vitamin E, vitamin K, canxi, kali, sắt, kẽm,...

Nghệ đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với phụ nữ, một phần vì nó có nhiều tác động tích cực tới hệ tiêu hóa con người, một phần bởi nghệ được biết đến như một thần dược trong quá trình làm đẹp da. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mặt nạ nghệ trắng da .

Ngoài tác dụng làm trắng da, tinh bột nghệ còn giúp kháng viêm, kháng khuẩn cho da, từ đó giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của mụn viêm, sưng, mụn mủ, mụn bọc, mang đến cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng.

Curcumin một hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại đồng thời ngăn ngừa quá trình tổng hợp hắc sắc tố Melanin gây nám da, sạm, giúp tăng cường sức đề kháng của da, làm cho da sáng mịn hơn và làm chậm lại quá trình lão hóa da rất hiệu quả.

Cách làm trắng da bằng củ nghệ

Các bạn có thể chế biến tinh bột nghệ từ củ nghệ tươi hoặc tìm mua tinh bột nghệ nguyên chất để sử dụng. Công thức làm mặt nạ dưỡng trắng từ nghệ như sau: Cho 2 thìa cafe tinh bột nghệ vào trộn đều với 3 – 4 thìa cafe nước lọc tạo thành hỗn hợp mịn. Bạn thực hiện tẩy trang, rửa sạch mặt với sữa rửa mặt rồi đắp đều hỗn hợp lên mặt.

Làm mặt nạ trắng da đơn giản với tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Massage nhẹ nhàng và thư giãn trong khoảng 20 phút cho các dưỡng chất từ bột nghệ thẩm thấu sâu vào làn da. Cuối cùng bạn dùng nước ấm rửa sạch lại mặt.

Cách làm trắng da bằng bột nghệ và sữa tươi

Sữa tươi được biết đến như một nguyên liệu cấp ẩm và dưỡng da vô cùng hiệu quả. Chẳng những thế, sữa tươi còn được chọn là thành phần có trong bảng nguyên liệu của các hãng sữa tắm nổi tiếng. Bột nghệ và sữa tươi là sự kết hợp tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Dưới đây là hướng dẫn cách làm trắng da bằng bột nghệ và sữa tươi.

Tinh bột nghệ kết hợp sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị: 2 thìa tinh bột nghệ nguyên chất và 4 thìa sữa tươi không đường.

Cách làm: Cho các bột nghệ và sữa tươi vào trộn đều với nhau đến khi thành hỗn hợp mịn. Các bạn có thể giảm lượng nguyên liệu cho vừa với khuôn mặt mình.

Trước khi đắp mặt nạ, các bạn thực hiện tẩy trang, rửa sạch mặt với sữa rửa mặt rồi tẩy da chết để làm thông thoáng lỗ chân lông. Điều này giúp các dưỡng chất thấm sâu vào da hơn. Sau đó bạn đắp đều hỗn hợp lên mặt.

Massage nhẹ nhàng để mặt nạ phát huy tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đắp hỗn hợp lên mặt bạn nên kết hợp với massage nhẹ nhàng hình vòng tròn theo hướng lên trên, sau đó để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch lại mặt với nước ấm. Thực hiện đắp mặt nạ trắng da bột nghệ sữa tươi khoảng 2 – 3 lần/tuần để có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Cách làm mặt nạ nghệ sữa tươi mật ong

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị: 3 thìa cafe sữa tươi, 2 thìa cafe mật ong, 1 thìa tinh bột nghệ.

Cách làm: Cho các nguyên liệu vào trộn đều theo tỉ lệ nêu trên đến khi thu được hỗn hợp đặc mịn.

Mặt nạ nghệ sữa tươi mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn tiến hành tẩy trang, rửa mặt với sữa rửa mặt, tẩy da chết để giúp lỗ chân lông được thông thoáng. Sau đó đắp hỗn hợp nghệ lên trên mặt, tránh vùng da mắt và môi, kết hợp massage nhẹ nhàng theo vòng tròn hướng lên trên để da không bị chảy xệ. Đắp mặt nạ trên mặt khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại mặt với nước ấm.

Mặt nạ nghệ sữa tươi mật ong giúp trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đắp mặt nạ nghệ sữa tươi mật ong 2-3 lần/tuần để đạt được hiện quả tốt nhất.

Cách bảo quản mặt nạ nghệ dưỡng trắng da

Với mặt nạ tinh bột nghệ dưỡng trắng da thì bạn chỉ nên làm đủ dùng cho một lần, không nên làm quá nhiều vì các dưỡng chất trong mặt nạ khi để lâu có thể xảy ra các phản ứng hóa học, bị bay hơi hoặc biến chất. Do đó sẽ gây ra những tác động tiêu cực với làn da.

Để bảo quản tinh bột nghệ thì bạn nên để ở những nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

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Cách làm trắng da từ tinh bột nghệ có gây tác dụng phụ không?

Mặc dù mặt nạ làm trắng từ tinh bột nghệ là hoàn toàn tự nhiên, lành tính cho da nhưng đối với một số bạn sở hữu làn da đặc biệt nhạy cảm thì bạn vẫn có thể bị kích ứng mẩn đỏ, cảm giác châm chích khó chịu khi sử dụng. Với những bạn bị dị ứng với các chế phẩm từ sữa thì nên dùng mặt nạ tinh bột nghệ nguyên chất không trộn sữa. Các bạn cũng nên thử mặt nạ ở vùng cổ tay trước khi bôi lên mặt để tránh tình trạng da mặt bị kích ứng.

Trên đây là các cách làm mặt nạ nghệ trắng da cho chị em phụ nữ có thể thực hiện ngay tại nhà. Chúc các bạn có được một làn da trắng mịn như mong muốn!